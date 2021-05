Poslední dvě volná místa v Lize mistrů zaplnily Curych a Bremerhaven

Hokejisté Curychu a Bremerhavenu doplnili poslední dvě volná místa pro nadcházející ročník Ligy mistrů. Curych díky pátečnímu triumfu Zugu ve finále play off nad Ženevou doplnil mezi pěti zástupci ze švýcarské NLA jako pátý tým základní části právě nového mistra a suveréna dlouhodobé soutěže stejně jako Lugano, Fribourg-Gottéron a Lausanne. Ženeva byla šestá a posunul by ji do LM jen mistrovský titul.