Eliáš je nadšený z Vánoc v Česku. Jak je s manželkou a dvěma dcerkami stráví?

Zažije to, co se mu naposledy poštěstilo před třinácti lety. Tehdy, během výluky NHL, mohl strávit Vánoce v rodné zemi, věděl ale, že za pár dnů musí odletět za svým angažmá do Magnitogorsku. Nyní si může Patrik Eliáš, který letos v březnu ukončil svou bohatou aktivní kariéru, užít poslední svátky v roce v naprostém klidu se svou rodinou.