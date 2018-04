Chvála se na něj valí ze všech stran. Český juniorský hokejový reprezentant Filip Hronek se dočkal v zámoří velké pocty. Dvacetiletý obránce byl jmenován do All Stars týmu nováčků American Hockey League (AHL) čili farmářské soutěže celků NHL.

Odchovanec Hradce Králové patří k největším tuzemským nadějím. V osmnácti odešel do zámoří, kde dokončuje svou druhou sezónu, první úplnou v seniorském hokeji. A to, že se mezi konkurencí neztratil, potvrzuje svými výkony v dresu Grand Rapids Griffins.

Statistiky Filipa Hronka v letošní sezóně AHL: 62 zápasů 33 bodů (9 gólů + 24 asistencí) +/- +21 4 vítězné góly

Na farmě Detroitu, který ho v roce 2016 draftoval ve druhém kole z 53. pozice a se kterým má podepsaný tříletý nováčkovský kontrakt, je klíčovým obráncem. Hraje přesilovky, oslabení, trenéři ho posílají na rozhodující nájezdy. Hronkova pozice tak neustále sílí.

„Každý den se snažím tvrdě trénovat. Myslím, že v posledních zápasech jsem se ve všem zlepšil," řekl český talent zámořským reportérům minulý měsíc.

Jeho výkony neunikly pozornosti trenérů, hráčů a zástupců médií, kteří Hronka zvolili do All Stars týmu nováčků celé soutěže. Do stejného výběru byli v minulosti zvoleni například slovenský ranař Zdeno Chára či kanadský rebel P. K. Subban. Z českých obránců se to povedlo kupříkladu Tomáši Kloučkovi (2000) nebo Filipu Novákovi (2003). Z útočníků jen Jaroslavu Svejkovskému (1997).

Ačkoliv český zadák hraje za Griffiny druhou sezónu, stále má statut nováčka, protože v ročníku 2016/17 odehrál jen 10 duelů, jelikož primárně nastupoval za Saginaw Spirit v juniorské OHL a když klub vypadl v play off, ročník dohrál v Grand Rapids.

„Byl jsem ohromen tím, jak rychle se přizpůsobil našemu stylu. Zároveň se neustále zlepšuje. Musím uznat, že o hodně překonal má očekávání," konstatoval na Hronkovu adresu hlavní trenér Todd Nelson.

Hronkovy další kroky by mohly už v příští sezóně směřovat do NHL. Detroit podruhé v řadě nepostoupil do play off a trenér Jeff Blashill, který v minulosti trénoval i farmu v Grand Rapids, ohlásil, že tým bude pokračovat v omlazování kádru.