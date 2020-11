Z Dobříše do reprezentace. Roste českému hokeji nový lídr?

„Je super jet na každý nároďák, teď je tu ještě situace, že se v Česku nehrálo, jsem rád, že mě vzali," je spokojený současný obránce Hradce Králové a hráč, který je velkým příslibem pro národní tým do dalších let. „Bylo hezký sklouznout se, ale nic, co bych chtěl praktikovat každý den," usmál se Hronek při vzpomínce na Dobříš a tréninky pod širým nebem.

Hlavní kouč Filip Pešán ho povolal do reprezentace, a to i přesto, že extraliga se už několik týdnů nehraje. „První trénink byl super, zase trénink v hale a normálně s týmem. Nároďák je nejvíc, každá taková akce na takové úrovni mě může posunout dál," věří mladý bek, který měl v pondělí narozeniny. V ten den měl ale hraniční testy na nemoc covid-19. Musel čekat.

„Byl jsem trochu zaskočený, ale naštěstí to dobře dopadlo. Déle jsem se vyspal, naštěstí se vše vyřešilo. Doufal jsem, že se to povede, bylo kolem toho asi dost práce," oddechl si Hronek, ve kterém vidí asistent reprezentačnního trenéra Martin Straka do budoucna možného lídra národního mužstva.

„Včera odpoledne jsem ho měl možnost vidět, strašně moc se zlepšil. Víceméně výborný zakončení z jedničky, skvělá nahrávka, pohyblivý moderní bek, zaútočí, hned se vrací, je to už komplexní obránce," okomentoval Straka, který nevyloučil, že by mohl být obránce jedním z těch, kteří mohou mít hlavní slovo v reprezentaci na ledě. „Zatím se poznáváme, ale myslím si, že to v něm je."

Jak reagoval samotný hráč na slova bývalého reprezentanta se zkušenostmi z NHL a současného generálního manažera plzeňských Indiánů. „To je těžká otázka. Není to o tom být jen kapitánem, ale přistupovat k zápasům zodpovědně a odehrát je co nejlíp. Máme tu dost zkušených kluků, hodně zkušených obránců, ale když je potřeba, klukům určitě rád pomůžu."

Ve čtvrtek nastoupí Hronek proti Švédsku. V minulých týdnech neodehrál žádné zápasy, s tréninky se experimentovalo, přesto nemá obavy, ale zvědavý je.

Teď žije obránce z NHL národním týmem, poté ho čeká extraliga. Kdy se vydá opět za oceán do Detroitu, to je otázka. Nikdo nemá ani potuchy, jestli nejslavnější hokejová liga vypukne 1. ledna.

„Popravdě vůbec netuším, všechno se teď řeší, nic není daného, ale bude to určitě zajímavá sezona," připouští Hronek, který nemá problém v pondělí naskočit do extraligy. „Zatím to je v plánu. S tím problém nebude, let je krátký, v Americe se takto lítá," je v klidu bek, který bude do neděle oblékat reprezentační dres na turnaji Karjala.