Nároďák a posily pro MS vyřazené v play off NHL? Zapomeňte!

Česká hokejová reprezentace započala v pražských Holešovicích třetí týden přípravy na mistrovství světa v Rize. Hlavnímu kouči Filipu Pešánovi se nově hlásil útočník Pardubic Tomáš Zohorna, takže aktuální kádr čítá tři brankáře a 26 hráčů do pole. Ve čtvrtek by chtěl Pešán se svými asistenty Strakou a Špačkem oznámit, které další hokejisty z evropských soutěží povolá do přípravného kempu pro šampionát.

„Už se nám rýsují určitá jména hráčů, kteří rádi přijedou, i naopak ti, kteří určitě nepřijedou. Pořád ale ještě čekáme na finální rozhodnutí o jejich zdravotním stavu," prohlásil Pešán před pondělním tréninkem s tím, že s hráči z Evropy komunikuje on sám, zatímco telefonáty s borci z NHL má na starosti generální manažer nároďáku Petr Nedvěd.

Příští týden reprezentace přesune svou přípravu z Prahy do Jindřichova Hradce a dočká se už prvních přípravných duelů před MS. Ve čtvrtek 22. dubna nastoupí ve Vídni proti Rakousku, o dva dny později ji se stejným soupeřem čeká odveta v Jindřichově Hradci.

Aktuální kádr hokejové reprezentace v přípravě na MS: Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň) Milan Klouček (Pardubice) Roman Will (Čeljabinsk/KHL) Obránci: Vojtěch Budík (Plzeň) Daniel Gazda (Zlín) David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL) Vojtěch Mozík (Kunlun/KHL) Radim Šalda (Hradec Králové) Jan Ščotka (Litvínov) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Libor Zábranský (Karlovy Vary) Michal Jordán (Chabarovsk/KHL) Dominik Mašín (Chabarovsk/KHL) Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Matěj Blümel (Pardubice) Jiří Černoch (Karlovy Vary) Jan Dufek (Zlín) Jakub Flek (Karlovy Vary) Jan Hladonik (Karlovy Vary) Luboš Horký (Pardubice) Petr Kodýtek (Plzeň) Karel Plášek (Kometa Brno) Jakub Pour (Plzeň) Filip Suchý (Plzeň) Marek Zachar (Hradec Králové) Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL) Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL) Tomáš Zohorna (Pardubice)

Pešán chce dát alespoň v jednom ze zápasů šanci drtivé většině hráčů ze současného kádru. Až přespříští týden by se pak k mužstvu připojili hráči z týmů poražených semifinalistů extraligy. „Jestli někoho z poražených semifinalistů budeme povolávat, chtěli bychom jim ještě v příštím týdnu dát volno a zapojit je až v přespříštím týdnu před zápasy s Německem," poodhalil Pešán.

Spolu s Nedvědem pozorně sleduje i vývoj v NHL. Její vedení o víkendu oznámilo, že kvůli nákaze nemocí covid-19 v týmu Vancouveru, kterému muselo být odloženo hned osm zápasů, skončí základní část až 16. května. Tedy jen pět dní před startem MS v Rize...

„Ještě přesně nevím, jaká budou pravidla o posunutí konce základní části NHL. Jestli se posune konec základní části pouze pro divizi složenou z kanadských týmů, a jestli by hráči z jiných divizí mohli odcestovat z Ameriky dřív. To jsou všechno otázky, které teď visí ve vzduchu," přiznává Pešán.

Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán během pondělního tréninku na prvním srazu před MS.

Český hokej, Jan Beneš

„Každopádně se tím potvrdilo, že hráči, kteří postoupí do play off NHL, absolutně nemají šanci mistrovství stihnout. A ti, kteří do play off nepostoupí, budou mít i tak co dělat," uvědomuje si šéf české střídačky a připomíná fakt, že národní tým čeká 15. května po příletu do dějiště MS nejdříve třídenní individuální karanténa, na kterou naváže třídenní týmová karanténa. A 21. května pak přijde ostrý vstup do turnaje proti Rusům.

Do play off NHL velmi jistě nepostoupí Detroit s Čechy Filipem Hronkem, Filipem Zadinou a nově Jakubem Vránou, mimo postupové příčky do bitev o Stanley Cup se nyní se svými týmy nacházejí třeba i Dominik Kubalík, Radek Faksa, Filip Chytil, Jakub Voráček, Pavel Zacha nebo Tomáš Hertl.

Jakub Voráček se se svou Philadelphií nyní nachází mimo postupové příčky pro play off NHL.

Vlastimil Vacek, Právo

„Zatím nemám v hlavě žádné číslo, kolik hráčů z NHL bych chtěl do Rigy vzít, protože šance jednotlivých klubů NHL na postup do play off se mění téměř každým dnem. Samozřejmě víme o zdravotních problémech u některých našich hráčů. Máme ale nějakou představu, kdo by se k týmu mohl připojit, teď ale nemá cenu spekulovat," tvrdí Pešán.

„Musím ale říct, že pokud naše hráče z NHL nevyřadilo zranění nebo plánovaná zdravotní akce, tak všichni zatím potvrdili, že by v případě absence svých klubů v play off chtěli na mistrovství přijet," zvěstuje pozitivní novinu.