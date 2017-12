Češi začali MS dvacítek skvěle! Porazili favorizované Rusy

Skvělý začátek! Čeští hokejisté na úvod MS do dvaceti let porazili favorizované Rusko v Buffalu 5:4. Svěřenci Filipa Pešána v zápase ani jednou neprohrávali, ještě dvě minuty před koncem zápasu vedli o tři góly, ale místo kontrolování hladké výhry se nakonec museli do posledních sekund o cenný skalp obávat. Útočník Martin Kaut se pod úspěšný vstup do turnaje podepsal třemi asistencemi.