Klíčový zápas se blíží. Česká naděje draftu má jasný cíl, potrápit Kanadu

Zabalil bágl a vydal se na zkušenou. Odstěhoval se z Česka do Kanady, aby měl blíže k vysněné NHL. Osmnáctiletý Filip Zadina patří mezi opory hokejové dvacítky na mistrovství světa v Buffalu. Pokud neobléká národní dres, hraje za Halifax Mooseheads v QMJHL, kde loni hrál také Nico Hischier. Ten už je nahoře, hraje NHL za New Jersey Devils.

Český útočník Filip Zadina střílí v duelu s Běloruskem na MS do 20 let.

„Snažím se ho následovat, protože hraje v NHL, je to jeden z nejlepších mladších kluků v NHL a Halifax mu hodně pomohl," přiznal Zadina pro webové stránky IIHF. Devatenáctiletý Švýcar se v nejlepší lize chytil. V sezóně zatím odehrál 39 utkání. Vstřelil 8 gólů a připsal si 17 přihrávek.

Český tým čeká ve čtvrtek v noci semifinále světového šampionátu, kde změří síly s Kanadou. A také na Zadinu se bude spoléhat. V pěti zápasech vstřelil pět gólů a na jeden přihrál. V bodování turnaje mu patří devátá pozice. Mezi střelci se dělí dokonce o druhou příčku.

„Pokusíme se hrát náš hokej," slibuje před duelem, kde soupeř je jasným favoritem. V přípravě před šampionátem Česko prohrálo s Kanadou 0:9. Tehdy ale nehráli všichni hráči.

Program MS hokejistů do 20 let: Čtvrtek 4. ledna 18:00 o udržení Dánsko – Bělorusko 22:00 semifinále USA – Švédsko Pátek 5. ledna 02:00 semifinále Česko – Kanada 18:00 o udržení Bělorusko – Dánsko (případný 3. zápas) 22:00 o 3. místo Sobota 6. ledna 02:00 finále

„Chceme se bavit dalším zápasem. Uvidíme, co se stane. Budeme hrát na 100 procent a více. Chceme si utkání užít, protože pro nás to je neuvěřitelný zápas. Doufejme, že budeme hrát to naše a uvidíme, co se stane."

Před začátkem turnaje se Zadina pohyboval na čtvrtém místě pro červnový draft NHL. Na mistrovství světa jeho cena ještě vzrostla. „Jsem šťastný, že Rasmus Dahlin bude první," řekl k možné jedničce Zadina. „Já bych byl rád druhý. On je to kvalitní hráč. Myslím si, že si to zaslouží," prozrazuje Čech své tipy na úvodní dvě volby v prvním kole draftu 2018. „Jsem dobrý, vím to," nechybí mu sebevědomí.

Přes Halifax do NHL?

Zámořští skauti přiznávají, že Zadina hraje v Buffalu vynikající turnaj, ale na draftu bude více adeptů na výběr: Dahlin, Andrej Svečnikov z Ruska nebo Brady Tkachuk z USA. A Zadina? „V týmu jde příkladem. Je lídrem, střílí góly. Je rozdílový, dělá zápasy a je všestranný. Je chytrý, má rychlost a hlavu," je přesvědčený Dennis MacInnis z ISS Hockey.

Před mistrovstvím světa Zadina v Halifaxu ve 32 zápasech vstřelil 24 gólů a přidal ještě 22 asistencí. Celkově je v bodování soutěže třetí, stejnou pozici drží i mezi střelci.

„Hráči z Evropy, kteří odešli a hráli v Halifaxu, se poté dostali do NHL a hráli velmi dobře. To je jeden z důvodů, proč jsem přišel do Halifaxu. Chci se rozvíjet a být lepším hráčem," přeje si Zadina, který teď ale nemyslí na NHL. Za pár hodin oblékne český dres a bude se se spoluhráči chtít probít do finále mistrovství světa. Boj o finále startuje ve dvě hodiny ráno.