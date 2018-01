Jandač volal Jágrovi. Na olympiádu ho ale nejspíš nevezme

Loučení na velké scéně? Nejspíš ne. Start hokejové legendy Jaromíra Jágra na olympijských hrách je krajně nepravděpodobný. Trenér národního týmu Josef Jandač s pětačtyřicetiletým hráčem, který podle spekulací zámořských médií v nejbližší době předčasně ukončí angažmá v Calgary, v pondělí telefonicky mluvil a možnost, že by jej zařadil do výběru pro Pchjongčchang, nevidí realisticky. Jágr je totiž momentálně smluvně vázaný v klubu NHL, je zraněný a navíc si prý sám uvědomuje, že v aktuální sezóně nejsou jeho výkony optimální.

"Jarda má zatím platnou smlouvu v Calgary. Jestli tam skončí a vrátí se do Evropy, to záleží hlavně na něm. Pro mě je momentálně směrodatná informace, že z NHL nejde a že má zdravotní limity. Pro to, aby mohl jet na olympiádu, musí být v pořádku a k tomu mít adekvátní výkonnost. Smlouva v Calgary je platná, tudíž to teď pro národní tým není," uvedl Jandač pro iDnes.cz.

Slavný kladenský odchovanec vypadl ze sestavy Calgary v minulém týdnu a ihned se začalo spekulovat o tom, že v kanadském klubu, do kterého přišel na začátku sezony, skončí. V pátek trenér Flames Glen Gulutzan oznámil, že je Jágr krátkodobě zraněný.

Vrátí se 68 do Evropy?

Podle experta kanadské stanice Sportsnet Elliotta Friedmana již dostal hráčův agent Petr Svoboda svolení, aby jednal s potenciálními zájemci o výměně. Zároveň se začalo mluvit o tom, že by se Jágr mohl vrátit do Evropy, a to vyvolalo diskuse o možné Jágrově nominaci na olympiádu.

"Vím, že je to žhavé téma pro všechna média i fanoušky, a proto jsem v pondělí Jardovi zavolal," přiznal Jandač. Nejslavnějšího českého hokejistu historie na začátku sezony zařadil na seznam hráčů, ze kterých bude nominaci vybírat. Hokejisty se smlouvou v NHL však nominovat nesmí.

"Jarda je samozřejmě historicky výjimečný hokejista, ale víme také o jeho věku a zdravotních komplikacích, které můžou nastat. A pochopitelně i on sám už ví, jaká je jeho forma a jaký by byl jeho případný přínos pro turnaj, protože nosí své jméno na zádech a určitě s ním nechce hazardovat," uvedl Jandač, jenž pětadvacetičlennou nominaci oznámí v pondělí odpoledne.

"Jeho zdravotní stav není optimální a ani sezóna se vůbec nevyvíjí podle představ, tak ani on sám nemá tendenci se někam nabízet. V pondělí to byl velmi příjemný rozhovor, trošku jsme se i zasmáli. Nicméně pro něj není současná situace jednoduchá," dodal Jandač.