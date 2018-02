Cesta za zlatým Naganem? Euforie a statisíce lidí na náměstích

Deset miliónů Čechů žilo Naganem, zlatou korunovací českého hokeje, kterou nikdo před olympijským turnajem nečekal. Jak psalo Právo o tomto triumfu v roce 1998? Máme tu pohled do historie, která se bude jen těžko překonávat. „Máme mužstvo, které může získat medaili,“ tvrdil před vypuknutím bojů obránce Jiří Šlégr. „Doufám, že to bude turnaj století se vším všudy, hráčské obsazení tomu rozhodně napovídá,“ dodal.

Hokejisté zlatého týmu z olympijských her v Naganu položili 5. února 2018 v Praze na Olšanských hřbitovech věnce k hrobu trenéra Ivana Hlinky. Na snímku v popředí zleva Hlinkův asistent z Nagana Slavomír Lener a bývalý útočník Martin Ručínský.

Členové zlatého týmu hokejistů z olympijských her 1998 v Naganu se podepisovali 5. února 2018 v Síni slávy českého hokeje v Praze svým příznivcům při příležitosti dvacátého výročí historického triumfu. Mezi sedmnáctkou tehdejších reprezentantů nechyběl ani jediný aktivní hráč Jaromír Jágr (vpravo)

Jágr přijel na turnaj s vizitkou hvězdy NHL. „Mají sem přijet máma s tátou, ale nevím kdy. Určitě tu bude legrace, srandičky už začaly v Tokiu. Američané a Kanaďané si strašně věří, oni ale nevědí, že my se jen tak nedáme, přeci jsme si přes půl zeměkoule nepřijeli pro nějakou ostudu," hlásil před prvním utkáním Jágr.

Výhra nad Finskem 3:0, Kazachstánem 8:2 a porážka 1:2 s Ruskem, takové výsledky si Češi připsali v základní skupině a ve čtvrtfinále je čekalo mužstvo USA. „Musíme vše hodit za hlavu a jít do čtvrtfinále s čistou hlavou. Není důvod, proč bychom neměli uspět," byl rázný gólman Dominik Hašek. „Dosavadní výkony se mažou, teď nastává chvíle pravdy. Čekají nás Spojené státy, musíme se s tím vypořádat," přidal se kapitán Vladimír Růžička.

Zlatá cesta českého týmu Základní skupina Česko - Finsko 3:0 Branky: 30. Patera, 45. Reichel, 49. Růžička Česko -Kazachstán 8:2 Branky: 33. a 41.Ručinský, 4.Straka, 24.Beránek, 38.Růžička, 50.Patera, 53.Procházka, 58.Hamrlík Rusko - Česko 2:1 Branka: Reichel Čtvrtfinále Česko -USA 4:1 Branky: 29.Růžička, 30.Jágr, 37.Ručinský, 60.Dopita Semifinále Česko - Kanada 2:1sn Branky: 50.Šlégr. Jediný nájezd proměnil Reichel Finále Česko - Rusko 1:0 Branka: 49. Svoboda

"Jágr nezapomněl salutovat, ale bál se úklidu na pokoji." "Zázračný Hašek jen doufá, že synovi nebudou spolužáci v Buffalu nadávat," takové titulky psalo Právo po výhře 4:1 nad USA a po postupu do semifinále. Zde výběr trenéra Ivana Hlinky čekala Kanada, favorit turnaje století. Jenže formou ohromoval Hašek.

„Přesně tak ho znám z Buffala, podává stabilně vynikající výkony," nechal se slyšet obránce Richard Šmehlík. Češi se radovali z výhry, američtí fanoušci pálili vlajku a hráči rozbíjeli přilby a hokejky. Jen jeden mohl jít dál.

Zdrcený Gretzky

„Hoši, děkujem! Hoši děkujem!" znělo v pátek před desátou hodinou Václavským náměstím v Praze, když Kanada padla 1:2 po samostatných nájezdech. O finále rozhodl Robert Reichel. „Jágr měl pravdu, že doma nikdo nepracuje, když naši hrají v Naganu hokej. Metro bylo narvané, lidi jeli teprve do práce," řekl nadšený student Právu. „Slovy nejde vyjádřit, jak špatně se cítím. Myslím, že zlatá medaile mi nebyla souzena. Je to zdrcující, neznám horší pocit," neskrýval obrovské zklamání Wayne Gretzky.

NAGANO V ČASE Úterý 20.2. Co dnes dělají zlatí hokejisté Středa 21.2. Jak vzpomíná Jiří Šlégr Čtvrtek 22.2. Co psalo Právo před 20 lety Pátek 23.2. Co říká mladým turnaj století

„Cestou na zápas jsem žertoval, že dojde na trestná střílení a my jedno dáme. Pak jsem jen s mrazením v zádech sledoval, jak se věštba naplňuje," přiznal se Jágr. „Odevzdali jsme maximum a porazili dvě nejsilnější mužstva," řekl k zápasu Reichel. „Doufám, že lidi doma mají stejnou radost jako my a teď si mohou s chutí otevřít pivo," říkal do půl těla svlečený Hašek.

Ale ještě tu bylo finále, kdo s koho. V pondělí 23. února už titulní strany všech českých novin psaly: "Naši hokejisté vyhráli v Naganu turnaj století." Oslavy v Česku vypukly v neděli pět minut po osmé hodině ranní. Celé Česko slavilo, policisté byli shovívaví, pracovní docházka se v době turnaje moc neřešila, to samé platilo o vyučování ve školách. Hlavní byl hokej. Střela Petra Svobody ve 49. minutě rozhodla o výhře 1:0 nad Ruskem.

Hašek, klíčová osoba

„Nade vše oceňuji sílu a vůli našeho týmu. Tady jsem zase na sobě cítil, že hokej beru vážně, emotivně a moc mi jde o výsledek," přiznal Hlinka, který potvrdil, že Hašek byl klíčovou osobou. „Hráči v něm cítili obrovskou jistotu, já jsem takovou zažil v Holečkovi," prohlásil kouč.

Po oslavách v šatně nadešla cesta domů. Asistent trenéra Slavomír Lener slíbil, že si nechá na palubě letadla oholit knír.

Když zlatí hokejisté a Kateřina Neumannová přistáli v Praze, čekalo na ně téměř dvě stě tisíc nadšených fanoušků, ti je čekali na cestě z letiště. Přímo na Staroměstském náměstí jich postávalo sto tisíc. "Celý národ byl v posledních dnech naruby, obrátili jste pochmurnou náladu, která u nás panovala několik měsíců," řekl při přivítání zlatých hrdinů premiér Josef Tošenovský.

„To, co jsme zažili po návratu do vlasti, je nádherné," byl dojatý Karel Gut, předseda Českého svazu ledního hokeje. Statisíce fanoušků v Česku prožívalo euforii, v Kanadě přišlo přivítat Kanaďany jen čtyřicet věrných a zklamaných.