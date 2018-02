Koukal si užil let do Koreje, měl se jako v pokojíčku. Na tréninku pak vyhrál stovku

Zatímco jeho o čtyři roky starší bratr Martin startoval coby běžec na lyžích už na čtyřech ZOH a před osmi lety dokonce získal bronz, hokejista Petr Koukal zažije pod pěti kruhy premiéru. Co čeká od akce pod pěti kruhy? "Kdybychom jeli do míst, kde startoval, nějaké rady by mi mohl dávat. Korea je ale úplně jiná země a sám si v Kangnungu budu muset projít procesem zjišťování, co všechno mě čeká," je v pohodě hradecký forvard.