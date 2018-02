Konec snu! Pro Gulaše olympiáda skončila, Vondrka už trénuje

Reprezentační kariéru Milana Gulaše provází přímo neuvěřitelná smůla. Dvaatřicetileté pravé křídlo bylo hned pětkrát velmi blízko startu na mistrovství světa, ani jednou si na něm ale nezahrálo. Gulaš třikrát vypadl při závěrečné nominaci na turnaj, dvakrát pak na šampionátu dokonce byl, ale s týmem jen trénoval a zápasy nehrál. Například v roce 2010, kde reprezentace vyválčila dosud poslední zlato z MS.

Teď přišla rána největší. Olympijský sen se rozplynul. Gulaš si ve 48. minutě generálky s Finskem při vlastním faulu poranil koleno, s bolestivou grimasou odkulhal do šatny a na led se už nevrátil.

Vondrka překonal virózu

„Byla to moje chyba, zbytečně jsem šel do souboje. Předpokládal jsem, že by se soupeř otočil na jednu stranu a mohl bych ho dohrát. Jenže se otočil na druhou, nechal jsem tam koleno. Podobných soubojů je mraky, pro mě je to ale nějaké zakleté," krčil rameny.

Hned v první moment věděl, že je zle. „Hokej už hraju nějaký pátek, zranění jsem měl nespočet, takže vím, jestli jde o naraženinu, sval, nebo vaz. V koutku duše jsem ještě doufal, že by to mohlo být dobrý, když jsem se ale druhý den vzbudil, věděl jsem, že to nepůjde. Vyšetření na sonu pak ukázalo natržený vaz a dostal jsem jistotu, že nejde pokračovat," říkal Gulaš tichým hlasem.

Jako náhradu za něj trenéři povolali třineckého útočníka Martina Růžičku, který by se měl k týmu připojit v úterý. Pondělní trénink po třech dnech volna už absolvoval jiný forvard Michal Vondrka, který překonal virózu.