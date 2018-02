Nechápu, jak můžu být tak velký smolař, měl Gulaš v očích slzy

Se zbytkem týmu v pondělí přicestoval ze Soulu do Kangnunu, okamžitě však zamířil na lékařské vyšetření, jehož výsledky ho zdrtily. Pro útočníka Milana Gulaše kvůli prasklému vazu v koleni, které si poranil v generálce s Finskem, ZOH skončily ještě před startem hokejového turnaje. „Dost těžko se mi to kouše,“ říkal tichým hlasem a oči měl lesklé od slz.

Co přesně se dvanáct minut před koncem zápasu s Finy přihodilo?

Byla to moje chyba, zbytečně jsem šel do souboje. Myslel jsem, že se soupeř otočí na jednu stranu, jenže šel na druhou a já tam nechal koleno. Podobných soubojů jsou přitom mraky.

Měl jste rovnou tušení, že půjde o větší problém?

Hned v první moment jsem věděl, že je zle. Hokej hraju už nějaký pátek, zranění jsem měl nespočet, takže vím, jestli jde o naraženinu, sval, nebo vaz. V koutku duše jsem ještě doufal, že by to mohlo být dobrý, když jsem se ale druhý den vzbudil, věděl jsem, že to nepůjde. Vyšetření na sonu pak ukázalo natržený vaz a dostal jsem jistotu, že nejde pokračovat.

Za kariéru jste třikrát vypadl z boje o MS až při závěrečné nominaci, v dalších dvou případech jste na šampionát odjel, ale s týmem jen trénoval a zápasy nehrál. Neříkáte si, že už snad ani není možné, jakou máte smůlu?

Přesně to si říkám. Nechápu, jak můžu být tak velký smolař. Je hrozně těžké to přijmout.... Konečně mi vyšla nominace na velký turnaj a stejně si na něm zase nezahraju.

Zažíváte nyní nejtěžší moment kariéry?

Nic víc než olympiáda není. Je mi 32 a možnost hrát na ní se mi už asi nenaskytne. Celý život makám, abych si potvrdil, že v hokeji můžu něco dokázat. A když to konečně přišlo, zase o to přijdu... Navíc takovou hloupostí. Zvlášť když se to přihodí už v zemi konání turnaje. Strašně mě to mrzí. Ani ne kvůli sobě, ale za rodinu a kamarády.

Chcete se nyní co nejrychleji vrátit do Čech?

Ještě mám na úterý naplánované další lékařské vyšetření, které by mělo odhalit podrobnosti zranění. O den později nejspíš poletím domů.

Rána je to i pro Plzeň, když na dva měsíce přijde o nejproduktivnějšího hráče soutěže...

Už jsme mluvil se Stráčou (šéfem klubu Strakou) a taky z toho není nadšený. Dva měsíce jsou dost dlouhá doba, ale pořád věřím, že se aspoň na část play off dám do kupy.

Věříte, že vám to hokejový bůh vrátí třeba mistrovským titulem s Plzní?

Pořád je to jenom sport. Když nejde o život, jde o prd, když to řeknu blbě. Před čtyřmi měsíci se mi narodila krásná zdravá dcera, tak mi to asi ten pánbůh vrací takhle. Aby byla rovnováha.