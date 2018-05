Všechny ty lidi jsem viděl jen v televizi, přiznal překvapivě povolaný gólman na MS

V šestnácti letech jste odešel do Finska, ve třiadvaceti jste poprvé v reprezentaci, nelitujete svého rozhodnutí takto mladý odejít?

Určitě ne, na 100 %. Na Finsko nedám dopustit, pro mě to je domov, jsem rád, že jsem tam mohl být.

Jak vůbec došlo k vašemu povolání do národního mužstvu?

Když to v neděli vyšlo najevo, musel jsem zabalit, všechno zařídit, abych mohl odletět. Žádné náznaky jsem neměl, v sobotu jsem položil telefon, ještě jsem byl po oslavách trochu omámený, tak jsem to položil, možná i na to zapomněl. Potom jsem měl v hlavě tolik myšlenek, abych se dostal ve středu na sraz.

Jste v pozici trojky, nepřemýšlel jste, jestli vůbec jet?

Já nejsem v pozici, abych mohl říkat, že někam nejedu. Sezóna byla těžká, mám v sobě přes 70 zápasů. Jsem samozřejmě obouchaný, unavený, ale já si nedovedu představit, že bych mohl říct, že nikam nepojedu. Já jsem za to rád jako dítě, když má Vánoce.

Takže to berete hlavně jako zkušenost?

Určitě. Já jsem všechny ty lidi viděl jen v televizi. Jsem rád, že tady můžu vůbec stát.

Ve Finsku jste hráli finále, sledoval jste výkony reprezentace v přípravě?

Moc ne, upřímně vůbec.

Kolik znáte hráčů z reprezentační šatny?

Možná jen pana Plekance a pana Gudase, s pár dalšími jsem byl v nároďáku jako mladej, jinak ostatní absolutně neznám.

Může být pozvánka do reprezentace pro vás zlomová v kariéře? Ve Finsku jste byl trochu schovaný, ne?

Člověk musí chápat, že v Rusku a v extralize jsou výborní gólmani. Člověk musí být nohama na zemi a vědět, že není na světě sám.

Nepřišla v sezóně přece jen myšlenka, že by vám generální manažer národního týmu mohl zavolat?

Člověk vždycky doufá. Byla ale olympijská sezóna, takže nebylo tolik prostoru na zkoušení.

Od příští sezóny budete chytat v KHL za Astanu, berete toto angažmá jako další a vyšší krok?

Doufám, že ano. Astana se o mě nejvíce zajímala, nechtěl jsem čekat, chtěl jsem mít jasno.

Nový klub a také životní změna, Finsko vyměníte za Kazachstán...

Obrovská změna, obavy tam jsou, přirozeně. Jdu do nového prostředí, kde nikoho neznám, hráče, lidi. V Tampere jsem měl velkou síť lidí, kam jsem mohl jít. Bude to jiné, nové.