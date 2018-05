OČIMA LEGENDY: Jsem mírný optimista, věřím v první čtyřku

Za chvíli startuje hokejové mistrovství světa v Dánsku. Co se týče českého týmu, jsem mírný optimista. První zápas je důležitý, věřím, že ho vyhrajeme. Nejde o to, že proti nám hrají Slováci, oni mají podobnou motivaci. Oběma týmům se omluvilo hodně hráčů, ale přesto mají svoji kvalitu. Pokud vstoupíme do turnaje vítězně, bude to pro kluky nejlepší.