MS hokej U20

Počtvrté v historii samostatného Česka a po dvanáctileté pauze se mistrovství světa hokejistů do 20 let odehraje na tuzemském ledě. Ode dneška až do 5. ledna 2020 jej hostí Ostrava a Třinec. Slavnostní zahájení šampionátu proběhlo ve vítkovické hale ještě před úvodním zápasem Česko - Rusko. Hymnu při ceremoniálu zazpíval sólista newyorské Metropolitní opery Adam Plachetka.