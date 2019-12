MS hokej U20

Do ostravského hotelu Clarion, kde český výběr bydlí, se dobelhal v pátek odpoledne o berlích a s hodně smutným výrazem v obličeji. Útočník Jakub Lauko musí zkousnout největší hořkost hokejové kariéry, na domácím MS hokejistů do 20 let si už nezahraje. Zranění postranních vazů pravého kolena si vyžádá několikatýdenní léčbu.

Zranil jste se při svém prvním střídání. Tušil jste hned po střetu s ruským protihráčem, že je zle?

Ucítil jsem píchnutí v koleni a potom, jak jsem seděl s nohou na ledě, tak mi bylo jasné, že to není nic dobrého. Magnetická rezonance to bohužel všechno jen potvrdila.

Jak se to z vašeho pohledu celé seběhlo?

Hned z toho prvního souboje na mě šel ten Rusák (Sokolov) zezadu koleno na koleno, stojná noha mi šla dovnitř a neuchránila mě ani ortéza. Kdybych hrál bez ní, asi bych měl koleno urvané úplně. Ten druhý hit Voronkova mi už neudělal nic, všechno to bylo z toho prvního zákroku.

Vnímal jste to jako faul nebo nešťastný moment?

Nevím, jestli se může jednat o nešťastný moment, když vám protihráč hned při prvním střídání jde koleno na koleno. Do teď ani nevím, kdo z Rusů to byl, teď už s tím stejně nic neudělám. Neberu jejich názor, že jsem nešťastně upadl, ale kdo se zákrok podívá, tak uvidí, že o stabilitu mě připravil ten střet.

Mohl jste si pak ten zápas s Ruskem vůbec užít, nebo bylo zklamání tak velké, že vás to deprimovalo?

Na jednu stranu jsem byl rád za kluky, že to zvládli a dobře vstoupili do turnaje. Ale já se na šampionát těšil hrozně dlouhou dobu, vlastně od okamžiku, kdy vešlo ve známost, že se bude hrát v Česku. Hned jsem říkal tátovi, že na tomhle turnaji chci hrát. A hrál jsem...šest vteřin. Nevím, no, mrzí mě to hrozně. Nic horšího jsem s hokejem ještě nezažil.

Přes noc bolela víc zraněná noha nebo duše?

Bolest kolena se s tou silnou vnitřní bolestí nedá porovnávat.

Pro Jakuba Lauka podle prvních prognóz skončilo MS hned v první minutě. Spoluhráči pak vyhráli pro něj

Sport.cz

Vnímal jste i přes své zklamání báječnou atmosféru při zápase?

Jo byla super, fanoušci byli výborní celý zápas, ale mě možná o to víc zamrzelo, že už toho nejsem součástí a už nebudu, z toho jsem pořád hodně smutný.

Hráči říkali, že chtěli vyhrát ten první zápas i pro vás, alespoň to vás potěšilo?

Hlavně hrají pro sebe a celou republiku a jestli řeknou, že to bylo pro mě, tak je to samozřejmě pěkné. Jinak ale nebylo moc věcí, které by mě potěšily. Snad jen, že jsem na play stationu pro hru FIFA dostal Messiho, to mi maličko zvedlo náladu.

Jaké máte zprávy od Bruins, chtějí vás mít co nejdřív zpátky v Americe?

Možná už víte víc než já. Zatím se to řeší. Kdyby to ale bylo čistě na mně, tak bych chtěl zůstat s klukama. Asi by mě štvalo, kdybych s mužstvem nemohl být. Prognóza od doktoru je taková, že mám mít několik týdnů klidový režim a čekat, dokud to nebude stoprocentní. Bruins mě mají pod smlouvou a uvidíme, jestli budou za oceánem chtít, abych šel i tam na nějaké vyšetření nebo tam podstupoval léčbu.