Schumacher v F1? Světoví šampióni se už na tento okamžik těší

„Michael je největším jezdcem všech dob, má nejvíce titulů. Na sto procent bude jméno Schumacher opět ve formuli 1. Na jedné straně to bude kvůli jménu, na druhé díky tomu, že Mick opravdu odvádí skvělou práci,“ prohlásil Lewis Hamilton na webu Formula 1. „Je zřejmé, že má mnoho talentu jako jeho otec.“

„Stejně tomu je u Kekeho a Nicka Rosbergových a stejně tomu bude i u Fernanda Alonsa. Až bude mí Fernando děti, určitě budeme mít dalšího Alonsa ve formuli 1,“ uvažoval čtyřnásobný mistr světa, který si už tento víkend může zajistit pátý titul. „Mick opravdu dobře pracuje a je to bezva kluk.“

„Loni s námi strávil několik dní během šampionátu a byl velice všímavý. Byl by skvělý pro tenhle sport,“ dodal jezdec Mercedesu. Podobný názor má i Alonso. „Sice ho neznám osobně, ale jeho výsledky dokazují, že má obrovský talent jako jeho otec. Bylo by úžasné, kdybychom v F1 zase měli jméno Schumacher,“ uvedl dvojnásobný mistr světa, který chce po sezóně z formule 1 odejít.

Jestli jméno Schumacher uvidíme ve formuli 1 už v příští sezóně, není zatím jasné. Syn sedminásobného světového šampióna již před časem prohlásil, že by chtěl jít krok za krokem. To by znamenalo zamířit do formule 2. Tam by podle svých slov mohl získat další cenné zkušenosti, které by se mu pak ve formuli 1 hodily.