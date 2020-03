Ricciardo se dostává do závodní formy. Místo s formulí jezdí na traktoru

Sezona formule 1 už měla být v plném proudu, avšak i světový šampionát byl krátce před startem odložen. Závody se zatím nebudou konat do začátku června a vedení F1 hovoří o tom, že letošní ročník nejspíš začne až v létě a bude bez pauzy. Jezdci však nelení. Spíš naopak. Makají o to víc na své fyzičce a Daniel Ricciardo se dostává do formy i díky traktoru.