Přezkumné řízení se spolkem pořádajícím MotoGP v Brně začne v pondělí

Insolvenční správce neuznal asi padesátimilionovou pohledávku Automotodromu Brno, který požaduje peníze v insolvenčním řízení po pořadatelském spolku motocyklové Grand Prix Brno. ČTK to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Spolek šel do insolvence, protože nesouhlasil s nároky Automotodromu. Firma požaduje peníze za pronájem dráhy na letošní závody, které se ale neuskuteční, a také za opravy dráhy z předchozích let. Přezkumné řízení by mělo začít v pondělí.

Podle mluvčí Krajského soudu v Brně Kláry Belkovové je v insolvenčním řízení 37 pohledávek. "V přezkumném řízení se bude rozhodovat, které přihlášky pohledávek byly uznány a které popřeny. Podle informací, které máme a které jsou veřejně přístupné, se insolvenční správce rozhodl neuznat některé významné pohledávky. Týká se to Automotodromu Brno," uvedla Vaňková.

Podle ní insolvenční správce popřel dvě pohledávky Automotodromu ve výši asi 50 milionů korun, které se týkají pronájmu dráhy za neuspořádané závody a také oprav dráhy z minulých let. "Je to částka, na které jsme se nebyli schopni s Automotodromem shodnout. On požadoval zaplacení, my jsme to odmítali, a proto musel spolek do insolvence. Vítám stanovisko insolvenčního správce, který se ztotožnil s naším právním názorem," uvedla Vaňková. Věřitel, kterému nebude pohledávka uznaná, může podat incidenční žalobu.

Další pohledávky dala promotérská společnost Dorna, které má spolek zaplatit 27 milionů korun za zalistovací poplatek na zisk licence na loňské závody. Podle Vaňkové měl spolek pro Dornu peníze připravené, ale kvůli sporům s Automotodromem musel do insolvence. Další pohledávky má například stát v souvislosti se zdravotními pojišťovnami, sociálním zabezpečením, ale také zaměstnanci spolku, kteří nedostávali výplaty, nebo někteří koncoví uživatelé, kteří nedostali zpět peníze za lístky.

Přes 16.000 lístků prodalo Turistické informační centrum města Brna (TIC), které vrátilo lidem peníze už asi za 15.000 lístků, napsala ČTK Hana Novosadová z TIC. Podle ní tak organizace vyplatila asi 33 milionů z celkových 36. Část lidí ale nekoupila lístky přes TIC, ale přes Automotodrom Brno, který má pohledávku i na lístky zhruba za půl milionu korun.

Motocyklová Velká cena se jela naposledy loni, kdy ji popáté uspořádal spolek kraje a města. Smlouvu měl právě na pět ročníků. Kvůli koronaviru se ale jelo bez diváků, a proto se spolek s Dornou dohodl na snížení zalistovacího poplatku z více než 100 milionů asi na 27 milionů s tím, že letos se měl jet asi za 160 milionů další ročník i s diváky, kteří mohli uplatnit lístky nakoupené loni. Dorna ale nakonec požadovala opravu závodní dráhy, na niž si stěžovali jezdci. Podle odhadů by stála kolem 100 milionů korun a město ani kraj na ni nemělo peníze. Politikům se také nelíbil fakt, že Dorna plánovala na další ročníky zvýšit zalistovací poplatek zhruba na čtvrt miliardy korun. Proto zastupitelstva Brna i kraje rozhodla, že se letos závody nepojedou a spolek může jít do insolvence.