Ježek se těší do Mostu na závěrečný podnik šampionátu vytrvalostních závodů

Český závodník Ondřej Ježek v sobotu odstartuje do finálového podniku letošní sezony MS vytrvalostních závodů silničních motocyklů FIM EWC, který hostí mostecký autodrom. Šestihodinovku si užije v dresu slovenského týmu Maco Racing ve dvojici s Anthony Westem. Fanoušci budou mít příležitost na vlastní oči sledovat napínavé souboje světového šampionátu a podpořit české účastníky.

Ondřej Ježek působil v letošní sezoně MS vytrvalostních motocyklových závodů (EWC, Endurance World Championship) jako záložní jezdec týmu ERC Endurance Ducati. Když se ale v polovině září, před závodem Bol d´Or, slovenskému týmu Maco Racing během testovacích jízd zranil Gregory Leblanc, Ondřej se svolením svého domovského týmu kolegu zastoupil. A přispěl tak k úspěchu, kterého se během náročného závodu plného zvratů podařilo dosáhnout.

Déšť týmům komplikoval přípravy i kvalifikaci. Ondřej tak před 24hodinovkou nedostal šanci svézt se na suché trati a zvyknout si na novou motorku. Během závodu zaznamenal i lehký pád, který se naštěstí podařilo zvládnout. Na noční osychající trati pak havaroval i Ježkův kolega Marc Moser, který pro zranění hlavy nemohl v závodě pokračovat. Posledních náročných 12 hodin tak dojížděl Ježek ve dvojici jen s Anthony Westem.

Ondřej Ježek na trati

Maco Racing

Museli mimo jiné překonat i několik „double stintů", kdy jezdec po příjezdu do boxu, výměně pneumatik a dotankování paliva pokračuje v další 50minutové jízdě. Nakonec se po soustředěném a sehraném výkonu všech členů týmu podařilo závod skvěle dokončit. Ježek s Westem úspěšně dovezli motocykl do cíle a současně pro tým vybojovali cenné umístění, Maco Racing se posunul na 10. celkové místo a získal 5. pozici v kategorii EWC.

Český motocyklový závodník Ondřej Ježek během závodu 24 hodin Le Mans.

Archiv Ondřeje Ježka

V Mostě znovu za Maco Racing

Po závodě Bol d´Or se slovenský tým Maco Racing domluvil s Ježkem na spolupráci i pro závěrečný závod sezony, který se koná tuto sobotu v Mostě. „Když jsem se dozvěděl, že se pojede Most, chtěl jsem být u toho a jsem rád, že to vyšlo. Znova si motorku budeme předávat s Anthony Westem. Šestihodinovku bychom měli ve dvou lidech zvládnout. Těším se na české fanoušky i na spolupráci s Maco Racing," říká Ježek. Ondřej už v Mostě s týmem minulý týden absolvoval testy, z nichž si odnesl dobré pocity. Týmový motocykl se pro mostecký okruh podařilo dobře nastavit a jezdci jsou na sobotní závod připravení.

Závěrečný podnik vytrvalostní série MS se na mosteckém autodromu rozjede v sobotu a fanoušci budou mít šanci vidět na vlastní oči celý vývoj závodu. Současně dostanou příležitost podpořit české jezdce. Kromě Ondřeje Ježka by se měl na trati objevit také Karel Hanika a Michal Filla. A ke stabilním závodníkům mistrovství by se měli v Mostě přidat i Karel Pešek, Filip Salač, Dominik Jůda a Oliver König. „Věřím, že si závod všichni užijeme spolu s diváky. Pro mě to bude od roku 2012 teprve druhý závod mistrovství světa v Česku. Mám radost, že můžeme sezonu zakončit doma," říká Ježek.

Sobotní závod (11:00-17:00) můžou diváci sledovat také živě na Eurosportu 2 od 10:45.