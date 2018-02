Pilát byl pátý v závodě MS ve freestyle motokrosu v Berlíně

ruhé vítězství v sezoně vybojoval úřadující mistr světa Maikel Melero ze Španělska. Hrdinou pátečního večera byl ale domácí talent Luc Ackermann, který nadšenému publiku předvedl ve finále dvojité salto vzad a ve dvaceti letech to v seriálu Night of the Jumps zvládl jako úplně první jezdec. Ve finálové jízdě ale také vynechal z časových důvodů jeden trik, takže po předchozím triumfu v kvalifikaci skončil druhý a stejné pořadí mu patří celkově.

Dnes večer je v Berlíně na programu hned třetí závod šampionátu.