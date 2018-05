Tragická smrt světového šampióna! Utopil se, když zachraňoval svého psa

Světová motokrosová legenda nalezla smrt ve vodách řeky Ourthe v městečku Mol nedaleko Antverp. Pětapadesátiletý Eric Geboers, někdejší mistr světa v kubaturách do 125, do 250 i do 500 ccm, se v neděli večer podle očitých svědků vrhl ze své soukromé lodi do vln, aby zachránil tonoucího psa. Na hladinu se už ale nevynořil, tělo belgické motokrosařské legendy vylovili záchranáři až dnes.