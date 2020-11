Odvážné sestry zahájily přípravu na Rallye Dakar

Týmový management plánuje start obou dívek na rok 2023, kdy bude dvojčatům osmnáct let. Větší „zkušenosti" s nejslavnější dálkovou soutěží planety má Yasmeen, která v roli reportérky zpovídala letos v lednu takové hvězdy, jakými jsou aktuální vítěz kategorie automobilů Carlos Sainz. Či Násir al Attíja, který má na svém kontě tři dakarské triumfy plus bronzovou medaili z OH ve sportovní střelbě.

„Holky za mnou přišly, že by chtěly závodit. Klíčoví partneři s tím nemají problémy, takže proč to nezkusit," říká Martin Koloc. Jak ovšem dodává, příprava na Dakar by rozhodně neměla snížit okruhové ambice obou dívek. „V současné době lze těžko něco plánovat s časovým předstihem. Každopádně už letos v prosinci by měly holky absolvovat pouštní tréninkový kemp v Kataru."

sport.cz, Buggyra Racing

Zatím není zcela jasné, v jakých kategoriích budou historicky nejmladší účastnice Rallye Dakar startovat. Jako nejpravděpodobnější se jeví vcelku logicky kategorie Side by Side, může to však být i v trucku nebo ve tříde T1 (osobní vozy).

„V této chvíli je připraven velmi intenzivní dvouletý tréninkový program, během kterého budou Dakar Sistaz sbírat zkušenosti v Evropě, UAE, Jižní Africe, Maroku a Kataru," avizuje Martin Koloc.