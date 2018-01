Další operace. Stav zraněného českého motocyklisty se zlepšuje

Na cestu do České republiky už vyrazila motorkářka Gabriela Novotná, která si na Dakaru při pádu zlomila klíční kost. Do Prahy by měla dorazit v pátek a poté ji čeká převoz do nemocnice, kde se podrobí operaci ramene.

"Ondra je po drobném zákroku, při kterém mu do plíce zavedli drén. Ten má za úkol odvádět tekutinu, která se do plíce dostala v důsledku poranění při operaci. Jinak se všechno vyvíjí dobře. Chce se hýbat, vstávat, ale musí být v klidu, takže prudí," uvedla v prohlášení Klymčiwova manželka Tereza.

Dvaatřicetiletý závodník si v úvodu jubilejního 40. ročníku slavné rallye zlomil dva obratle a pohmoždil plíce, na kterých měl otok. Lékaři proto museli několikrát posunout plánovanou operaci. K zákroku se odhodlali až v sobotu, operace proběhla bez komplikací. V pondělí ho lékaři začali probouzet z umělého spánku.