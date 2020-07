Co jim nahradí olympiádu? Čeští sportovci se s odkladem popasovali po svém

JOSEF DOSTÁL, kajakář

„Asi budu mít pár dnů volno, určitě bych chtěl zajet na ryby. A místo olympiády si udělám vrchol sezony na mistrovství republiky na přelomu července a srpna. V Szegedu se koncem září pojede Světový pohár, ale z dlouhodobého hlediska víme, že je lepší v té době odpočívat. Je tak s velkým otazníkem, jestli tam pojedu, jak je v atypickém termínu, případně, co bych tam jel za disciplíny. Ale jinak si letošní sezonu neuvěřitelně užívám, vyzkoušel jsem svoji novou loď a jak se zrušily závody Světového poháru, odpadla spousta stresu a nemusel jsem zase tolik dbát na to, abych odpočíval.“

Josef Dostál za cílem finále kilometru na mistrovství světa v Szegedu.

Ivana Roháčková

JIŘÍ PRSKAVEC, vodní slalomář

„Olympiádu ještě nemám vůbec jistou, tak pokud na ni budu čekat jen rok, bude to ještě příjemné. Pro mě se z hlediska přípravy tolik nezměnilo, ladil jsem formu na stejný termín, jen mě místo olympiády čeká nominace, která rozhodne. Tenhle víkend jedeme ve Veltrusech, další v Troji. Trénink, který byl naplánovaný eventuálně před olympiádou, se akorát přesunul na ty nominační závody. A tím, že jsme měli hodně času, myslím, že budeme všichni v top formě. Formu cítím skvělou, na rozdíl od ostatních jsem žádné testovací závody nejel, tak snad to bylo dobré rozhodnutí.“

Jiří Prskavec na mistrovství světa ve vodním slalomu ve španělském La Seu d´Urgell.

Martin Hladík/kanoe.cz

ONDŘEJ SYNEK, veslař

„Občas si vzpomenu, že jsem už měl v Tokiu být a chystat se na závod. Teď by vrcholila závěrečná příprava, závodit jsem měl hned zkraje olympiády. Ale snažím se na to nemyslet a soustředit se na trénink. Nedá se vzít si půl roku volna, trénuju dál, jen jsme ještě neměli pořádný závod. Snad se ho dočkáme na mistrovství Evropy v půlce října. Za dva týdny máme v Račicích nominační závod na něj, tak tomu přizpůsobujeme trénink. Vrcholově vesluju devatenáct let, ale letos je i šance poprvé v létě vyrazit na dovolenou, vzít děti na Lipno a do Krkonoš, na což jsem se dost těšil.“

Skifař Ondřej Synek.

Sport Invest