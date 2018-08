Běloruska běžela pro zlato se zkrvavenou tváří. Vypadalo to hrozně, věděla

„Stalo se mi to hned na začátku, myslela jsem, že to rychle přestane,“ vyprávěla Běloruska Volha Mazuronaková. Ve snaze otřít si nos si krev spíše rozmazala po obličeji, chvíli běžela s papírovým kapesníkem v nosní dírce. „Krvácení bylo silné, vím, že to vypadalo hrozně. Na vině mohlo být měnící se počasí, stává se mi to i při tréninku,“ líčila bývalá chodkyně.

Od lékařů i na občerstvovacích stanicích dostávala další kapesníčky i léky, až se povedlo krvácení zastavit.

Běloruská hrdinka Volha Mazuronaková v cíli maratónu na mistrovství Evropy.

Martin Meissner

Eva Vrabcová Nývltová, která běžela v čelní skupině s Mazuronakovou, nejprve nepostřehla, co soupeřku trápí. „Já jen viděla, jak jí podávají nějaké kapičky, tak jsem si říkala, kam až to ti Bělorusové dotáhnou, že to je trošku moc,“ vyprávěla se smíchem bronzová medailistka.

Běloruska se ale z problémů obdivuhodně oklepala, v závěru se odpoutala Vrabcové i Francouzce Calvinové a doběhla si pro zlato.