Maratony na OH v Tokiu odstartují nejpozději v 6:00

Organizátorům her dělá velké starosti očekávané vedro. Letos v srpnu v Japonsku teploty šplhaly přes 40 stupňů Celsia, což zapříčinilo úmrtí řady lidí. Olympiáda je naplánovaná na přelom července a srpna. Lékaři varovali, že start maratonu v sedm ráno by mohl ohrozit zdraví nejen závodníků, ale také diváků a pořadatelů.

Ve středu pořadatelé uvedli, že by měly maratonské běhy odstartovat mezi půl šestou a šestou ráno. Přiklánějí se spíše k 6:00, protože při dřívějším startu by bylo pro diváky obtížné dostat se k trati a také by to nebylo ideální pro televizní přenos.

Na očekávané vysoké teploty musejí brát ohled také pořadatelé příštího atletického MS. Světový šampionát v Dauhá se kvůli tomu za rok uskuteční v nezvykle pozdním termínu na přelomu září a října a stadion bude klimatizovaný. Disciplíny na silnici, tedy maratony a závody v chůzi, budou v Kataru startovat těsně před půlnocí.