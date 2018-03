Zdraví i štěstí má pořád u sebe. Svoboda vsadil na pomalované růžové tretry

Hesla jste si na tretry napsal sám?

To je tak, když přítelkyni pustíte s propiskou k tretrám. (směje se) Já v nich běžet nechtěl, protože jsou homosexuálně růžové, ale jiné nemám. Běhám jen v modelu R4 a u té nové série nerozumím, jak v tom někdo může běhat, mně se v nich podlamují nohy. Kdysi mi poslali čtvery tretry, troje bílé a jedny růžové, myslel jsem, že ty růžové někomu daruju, nakonec jsem rád, že je mám. A když jsem si je vzal, moje Kačenka usoudila, že mi je vylepší. Mám tam i srdíčko, takže si kluci asi myslej, že jsem nějakej… (úsměv) Ale je to trefné, zdraví i štěstí potřebuju. To je jedno, jakou mají barvu, hlavně, že se v nich dobře běhá.

Jak se v nich běželo v rozběhu?

Moje tělo ještě není úplně ok, je vidět, že mi nemoc vzala sílu v kotnících a trochu dynamiky. A chyby v běhu, ať už špatný start nebo letecký den nad překážkami, přisuzuju strachu, protože naposledy jsem běžel do maxima na mítinku v Ostravě (25. ledna), trochu mě to svazovalo. Ale věděl jsem, že postoupím, dál šli čtyři z osmi a čtyři s časem, to by bylo špatné, kdybych nepostoupil.

Po zánětu průdušek jste tedy baterky ještě úplně nedobil?

Úplně ne, cítím, že by kotníky ještě týden potřebovaly. Ale na to se historie neptá, jsem tady, chci bojovat o finále. Jestli v neděli zaběhnu kolem 7,56, nevzdávám se ani boje o medaile. Ve finále se může stát cokoliv, předvedl jsem to vloni v Bělehradě. Vím, že výkonnost ve mně uzavřená je, jen ji pustit ven. Popřípadě aby si kotníky řekly o trochu síly navíc.

Dá se návrat dynamiky nějak urychlit?

Myslím, že ne. Ale mohl tomu pomoct ten rozběh, to je taková tonizace. V pátek jsem posiloval jen stehna a záda, abych se nerozpadl. Kotníky jsem moc nedělal, protože se mi po zánětu průdušek malinko ozvala achilovka, nechtěl jsem ji zbytečně provokovat.

Co potřebujete nejvíc zlepšit v technice?

Táhnout s tělem za jeden provaz. Potřeboval bych rychlejší sešlapy a víc do překážky nalehnout. Pak budu dynamičtější a můžu stáhnout desetinu a půl.

Co vás čeká do semifinále, které se běží v neděli v 16.05?

Půjdu spát, ale nejdřív se najím. Asi jsem jediný, kdo nemá kartičky na jídlo, budu hledat někoho, kdo mi je dá, protože jsem zjistil, že mám poslední na oběd a mám hlad. (úsměv) Máme úspěšný postupový pokoj, Michal Desenský uspěl ve štafetě, tak si plácneme a půjdeme spinkat…