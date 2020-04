Satoranský: Pandemie? Každým dnem se to zhoršuje, dohrát sezonu je nemožné

Basketbalista Tomáš Satoranský nevěří, že se kvůli pandemii koronaviru přerušená sezona NBA dohraje. Podle jediného českého zástupce v zámořské soutěži, kde nastupuje za Chicago Bulls, je současná situace ve světě větší než sport a všichni by to tak měli brát.

NBA byla přerušena v polovině března a od té doby si nákaza COVID-19 v Americe vyžádala přes 250 tisíc nakažených a 6500 mrtvých. "Situace je vážná a každým dnem se zhoršuje. To je fakt," řekl Satoranský v rozhovoru pro facebookový profil kanálu ČT Sport.

"Myslím, že v tomhle stavu je nemožné, aby se liga dohrála," uvedl český reprezentant. "Mluví se sice o play off jako o izolovaném turnaji bez diváků. Hledají se místa - slyšel jsem o Las Vegas, nákladní lodi. Jsou bláznivé nápady a basketu by to jen uškodilo," dodal.

Víc než sport

"Nedokážu si představit, jak by to vypadalo a já bych se nedokázal soustředit. Tohle je větší než sport a každý by to tak měl brát," uvedl Satoranský. Od přerušení sezony je s rodinou doma a ven vychází jen v nejnutnějších případech. "Dokud to nebylo nutné, prakticky jsme nevyšli z domu. A když jdeme ven, tak nosíme roušky, což tady moc nejede, ale lidé už si na to zvykají," prohlásil.

"Chicago zatím není moc zasažené jako New York, ale ten je o dva týdny napřed, takže tady se to bude určitě opakovat. Lidé by to neměli brát na lehkou váhu a je vidět, že se strachujou," přidal český reprezentant s tím, že pokud to situace umožní, chtěl by odletět s rodinou do České republiky.

Opatření v Česku jsou dobrá

"Chtěli jsem se vrátit i kvůli opatřením, která se doma zavedla, protože si myslím, že jsou dobrá. Mluvil jsem o tom i s klubem, co by se stalo, kdybych odletěl domů. Připravujeme se na to a hledáme možnosti, jak se dostat domů, ale i těch je míň a míň, protože komerční lety už prakticky neexistujou," řekl osmadvacetiletý rozehrávač.

Basketbalista Chicaga Bulls Tomáš Satoranský (31) v utkání s Minnesotou.

Jim Mone, ČTK/AP

Satoranský měl v létě bojovat s reprezentací v olympijské kvalifikaci o účast na hrách v Tokiu, ty ale byly kvůli koronaviru přeloženy na příští rok. "Je to dost komplikované a nedokážu si představit, jak to bude s organizací, protože za rok jsme také měli pořádat mistrovství Evropy," uvedl.

"Když se na to podívám obecně, tak bych byl pro, aby se mistrovství Evropy přesunulo. Bylo by to lepší pro diváky i pro basketbal. Na mistrovství Evropy by totiž nejeli ti nejlepší hráči, kteří by se připravovali jen na olympijské hry. Ale to jsem hodně přeskočil," prohlásil Satoranský.