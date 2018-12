Boe zopakoval triumf, Krčmář řešil zaháklou zbraň do poutka hole

Češi nastoupili do stíhačky nakonec jen tři. Šlesingr, který měl mít číslo 47, s ohledem na svůj zdravotní stav nestartoval. Krčmář vyrazil na trať desátý, ale hned před první střelbou vleže přišly velké potíže, když se mu zbraň zahákla do poutka od lyžařské hole. Navíc pak řešil i problém s vypadlým nábojem, takže musel ručně dobíjet. Zvládl sice položku čistě, přesto ztratil zhruba dvacet vteřin a klesl až na konec druhé desítky.

Vítěz sprintu Johannes Boe musel po první ležce na trestné kolo, ani to ale neohrozilo jeho vedení. Další dvě položky střílel Nor čistě a jeho náskok výrazně narostl na téměř minutu. Mezitím se zlepšovali Češi, Krčmář i Moravec na střelnici sbírali nuly a znamenalo to pro ně před závěrečnou stojkou 9., respektive 18. místo.

Johannes Boe při ní udělal trochu nečekaně dvě chyby a těsně před ním tak opouštěl střelnici Rus Alexander Loginov. Mohl z toho být velký boj o prvenství, jenže Rus 600 m před cílem klopýtnul a upadl. Rozhodilo to ale také Nora, jenž musel odrážet mohutný finiš celý závod bezchybně střílejícího Fillona-Maileta, ale triumf a s ním i vedení v pohárovém seriálu udržel.

Krčmář při poslední položce bohužel jednou zachyboval a ztratil tím pozici v elitní desítce. Moravec sice trefil všech 20 terčů, jenže oproti nejlepším zaostával běžecky a měl na lyžích až 45. čas. „Zdálo se mi, že poslední dvou kilometrech to klukům přestalo chutnat," připustil trenér Zdeněk Vítek.

SP biatlonistů v Pokljuce - muži, stíhací závod na 12,5 km: 1. J. Boe (Norsko) 30:20,4 (3) 2. Fillon Maillet (Francie) +0,1 (0) 3. Loginov (Rusko) +1,9 (1) 4. Eder (Rakousko) +16,1 (0) 5. Eberhard (Rakousko) +25,0 (1) 6. T. Boe (Norsko) +28,6 (1) ------- 17. Krčmář (ČR) +1:34,2(1) 23. Moravec (ČR) +2:00,0 (0) 50. Krupčík (ČR) +4:26,5 (3)