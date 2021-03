Ještě jednou medaile i slzy. Při rozverné poctě Moravcovi v akci i Wiererová, Bö a Soukalová

A došlo také na vzkazy od souputníků po závodech ve světových arénách. Do akce se tak slovně dostaly hvězdy současnosti. Přání do dalších let přidal mj. Nor Johannes Thingnes Bö i jeho bratr Tarjei, Ital Lucas Hofer, jeho krajanka Dorothea Wiererová a plejáda dalších závodníků.

Ale ke slovu se dostali i borci, kteří to co se týče kariéry už také mají za sebou. A samozřejmě také ti jemu nejbližší z národního týmu. Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Michal Šlesingr.

„Vítej v biatlonovém důchodu, jseš kabrňák," říká na videu bývalá závodnice Veronika Vítková.