Nohy pálily, honil jsem to po terči, lamentoval po propadáku český biatlonista

První poolympijský start se mu vůbec nepovedl. Po první bezchybné, ale pomalé střelbě to ještě nevypadalo tak zle, ale položka ve stoje byla kritická. Čtyři chyby...

„Strašně mě během závodu začaly pálit nohy, na stojce se to projevilo, snažil jsem se něco udělat, ale totálně jsem se klepal, honil to po terči a dopadlo to, jak to dopadlo," komentoval nezdar Krčmář pro ČT.

Nevydařil se mu paradoxně už druhý sprint Světového poháru v řadě. V Anterselvě skončil 62., ve Finsku ještě hůře. Z olympiády přitom má stříbro, a to se v této sezóně počítá především.

Při střelbě chyběla i rychlost

Prosadit se díky udržení se mezi 25 nejlepšími ve SP může v nedělním závodu s hromadným startem. „Věřím, že příště se to zlomí a bude to lepší. Na konci sezóny už to tak většinou bývá, že člověk je jednou nahoře a jednou dole," říkal pro biatlon.cz.

Při střelbě kromě přesnosti postrádal rychlost - zaznamenal až 99. čas ze 100 startujících (odstup 33 sekund na nejlepšího), Ondřej Moravec byl v tomto kritériu až 72. v pořadí. Ani on nebyl spokojen, ač skončil nakonec daleko před Krčmářem i 66. Jaroslavem Soukupem a 44. Adamem Václavíkem - na bodovaném dvacátém místě.

„Bohužel jsem závod nezvládl fyzicky. Po pádu během tréninku v Letohradě a následné pauze mi chyběl alespoň jeden kvalitní rychlostní trénink," lamentoval Moravec. Tělo nebylo na takovou enormní zátěž prostě dobře připravené. Naštěstí jsem ale postoupil do masáku, což byl jeden z hlavních cílů sprintu," vyhlížel také on další individuální start v neděli.

Mezitím českou mužskou sestavu čekají i štafetové souboje v sobotu. Ženy dnes mají na programu sprint.

I přes nepříliš vydařené týmové čtvrteční vystoupení muži započítávali 293 bodů do Poháru národů, nejméně v individuálních závodech této sezóny (dosud 298 bodů ze sprintu v Östersundu). Před smíšenými - čtyř a dvoučlennými - štafetami mají náskok 193 body na zatím jedenácté Ukrajince, před čtvrtečním závodem to bylo 154 bodů. Desáté místo je hraniční pro udržení pětičlenné kvóty pro příští ročník SP. Země od jedenáctého místa mohou nasadit jen čtyři závodníky.

Pro sobotní štafety bude stěžejní zdravotní stav Michala Šlesingra, který do sprintu nenastoupil. „Nebylo mu dobře už ve středu, a když se jeho stav nezlepšil ani do rána, nechali jsme ho raději odpočívat," uvedl trenér Michael Málek. „Věřím, že do soboty bude v pořádku, protože jeho zkušenosti budeme potřebovat."