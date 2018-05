Koukalová o kontroverzní knize: Mrzí mě, že se udělalo takové peklo

Na podpis od Gabriely Koukalové do její knihy Jiná stáli frontu i lidé v Českých Budějovicích.

„Jestli jsem spokojená s knížkou, je docela diskutabilní. Mrzí mě, že takhle na úvod se kolem toho udělalo takové peklo, co se týká bulváru a všeho. Určitě to nebyl náš záměr. Nebylo pro mě lehké se takhle otevřít všem. Věřila jsem však, že když to udělám, tak že třeba až si lidi tu knížku přečtou, třeba se v tom najdou," uvedla ještě před autogramiádou Koukalová.

Na podpis knihy, který se konal až čtyři hodiny po běžeckém závodě stáli většinou rodiče s dětmi. „Gabriela toho v biatlonu dokázala hrozně moc. Všichni jsme jí fandili a vzpomínáme na to. Četli jsme i tu knihu a v rodině nás zaujala. Myslím si, že zaslouží uznání. Je to i dobrý vzor pro děti, a proto jsme sem dceru vzali," uvedla jedna z fanynek Koukalové Lucie Fialová.

Nadšení z prvního ročníku

Samotný běh, který odstartoval už v deset hodin ráno měl především podporovat mladé talenty, když za každý uběhnutý kilometr vyplatí Nadační Fond Jihočeské naděje padesát korun místním talentům. Celkem si tak díky borcům, kteří vyráželi na pět a deset kilometrů, naděje přijdou na více než 250 tisíc korun.

„Jsme nadšení z prvního ročníku. Čekali jsme registrovaných 550 běžců, a nakonec jich dorazilo 820. Nyní částku 258 tisíc korun, která se tady dnes vyběhala, převedem z naší společnosti OIG Power do Fondu Jihočeské naděje a budeme jí rozdělovat mezi talentované děti," vysvětlil zakladatel pořádajícího nadačního fondu Martin Kuba.

Zmínil, že na propagaci akce spolupracovali kromě Koukalové, i olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, brankář Roman Turek, skifař Ondřej Synek, nebo krasobruslař Tomáš Verner.

Běžci si samotný závod užívali a mnohdy zaznamenali i osobní rekordy. „Podobných běhů absolvujeme s manželkou v roce hned několik, tady nás potěšil i charitativní význam celé akce. Potěšil mě i osobák, když jsem deset kilometrů konečně zvládl za 55 a půl minuty," pochvaloval si běžec Petr Lusk.