Conor rozjel show už při vážení. Kopanec jen těsně minul Dagestánce

Nejenom skvělou techniku a sílu, ale také absolutně do puntíku zvládnutý marketing. Byl opravdu Conor tak hladový, že chtěl Khabiba Nurmagomedova trefit hned při vážení? Nebo je to všechno jenom komedie a pouhé upoutání další pozornosti na značku „Conor McGregor"? To si odpovězte sami, zápas, kde už to o žádných dopředu domluvených gestech nebude, startuje kolem 6. hodiny ranní českého času.

A jak to dopadne? Jistí si nejsou ani nejlepší čeští zápasnici, kteří ale v hlavním zápase galavečera s číslem 229, favorizují spíše irského bojovníka. Přímým přenosem vysílá duel roku program Nova Sport 2 už od čtvrté hodiny ranní.