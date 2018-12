Mayweather jde přece jen do boje. S kickboxerem ho čeká zápas bez rozhodčích

Tak přece se potkají v ringu, ale půjde o duel, který se jim nezapočítá do statistik, fanoušci si užijí tři kola po třech minutách. Exhibice? Americký boxer Floyd Mayweather se 31. prosince utká v japonské Saitamě s domácím dvacetiletým kickboxerem Tenšinem Nasukawou.

Na začátku listopadu se nechal Mayweather fotit se soupeřem a ohlásil comeback ze sportovního důchodu. On, který v ringu vyhrál 50 duelů, nikdy neprohrál. "Vždycky jsem chtěl zkusit něco nového, předvést své umění i mimo USA a zažít mimořádný souboj. Chci nabídnout lidem to, co chtějí," řekl před pěti týdny v Tokiu.

Za dva dny bylo vše jinak. Podle něj byla dohodnuta jen tříkolová ukázková show. „S ničím takovým jsem nesouhlasil. Když jsme já a můj tým přišli na tiskovou konferenci, byli jsme zaskočení z prezentace celé akce. Měli jsme to hned zastavit, ale byl jsem úplně šokován," uvedl jednačtyřicetiletý Mayweather.

Teď je tu další vývoj. Zápas bude. Ale.

Poslední verze je taková: Na turnaji Rizin 14 se boxer Mayweather utká s kickboxerem Nasukawou. Čekají je tři kola po třech minutách. Půjde o box, tedy žádné používání nohou a zápas proběhne bez rozhodčích. Jaká bude nakonec realita?