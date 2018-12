Fury jde do ringu. Bratr šampiona jde na boxera, který má přes sto porážek

Celý boxerský svět zná jméno Tyson Fury. V těžké váze pojem, který budí respekt. Třicetiletý Angličan šel do ringu sedmadvacetkrát, nikdy neprohrál, byl držitelem pásů profesionálních organizací WBA, WBO, IBO a IBF, když udolal Vladimira Klička. V sobotu se předvede světu v Manchesteru také jeho bratr Tommy, který půjde do své profesionální premiéry.

Slavné příjmení Fury vs. Lotyš Jevgenij Andrejevs, který má květnatou bilanci - 10 výher a 102 porážek! Tento sedmatřicetiletý boxer je podle žebříčku boxrec.com v polotěžké váze nejhorší na světě.

Server eviduje 1028 boxerů, jemu patří poslední příčka. V tomto roce odboxoval už deset zápasů, všechny prohrál. A to není vše.

Andrejevs z posledních 39 duelů 38 prohrál a jednou remizoval. Poslední radost z výhry je dost vousatá, připsal si ji v listopadu 2015 , když porazil stylem T.K.O. Denisse Cikulinse. Tento boxer zažil debut, prohrál a další zápas už neabsolvoval.

Teď bude mít proti sobě také boxera, který jde do svého prvního profesionálního zápasu. „Bude tam tlak, ale věděl jsem, do čeho jdu. Přišel jsem do tohoto sportu, abych ukázal sám sebe," snaží se Fury mladší odpoutat od bratra. Jenže to půjde velmi složitě.

Z pohledu statistik má Tommy Fury za sebou 12 amatérských zápasů a podle BBC strávil v dětství hodně času v posilovně se svým bratrem. Evidentně se jen nekoukal, muskulaturu má vypracovanější než bratr, který dvakrát vizáž neřeší.

„Pokud dokážu dosáhnout poloviny toho, co Tyson, budu nadšený, protože on je nejlepší bojovník, kterého jsem viděl," dodal Tommy.

Na začátek své kariéry se proti němu postaví boxer, který je podle tabulek nejhorší. Bude to platit i v ringu? Ve videu můžete Lotyše vidět v duelu z roku 2015, kdy se proti němu postavil Eriks Kalašnikovs, tento duel skončil nerozhodně.