Nejdříve ukázala příteli prostředníček ve vaně, teď jde obhajovat titul

Češka na Ukrajině proti Francouzce. Taková je realita obhajoby mistrovského pásu organizace WWFC, kde v roli šampionky vkročí v sobotu do klece Magdaléna Šormová. Proti ní se postaví Eva Dourtheová. MMA duel na pět kol po pěti minutách se odehraje ve Sportovním paláci v Kyjevě. „Myslím, že forma je docela dobrá, i když jsem nenatrénovala tolik, kolik bych chtěla, což ovšem říkám vždycky,“ svěřila se Češka webu Sport.cz přímo z Ukrajiny.

Šormová 6 výher a 1 porážka, soupeřka 4 vítězství a 1 prohra. Tak hovoří statistiky. Po vážení byla Francouzka v dobré náladě. S laděním váhy den před zápasem si poradila i obhájkyně mistrovského pásu, ale úplná pohoda to nebyla.

„Navážila jsem dokonce o něco méně, než bylo nutné, ale myslím, že jim váha trochu podvažovala. Tentokrát bylo dělání váhy trochu krušnější. Obvykle nemusím vůbec shazovat saunou či vanou, ale teď jsem musela sundat asi tři kila. Předtím jsem dietou shodila šest kilo, takže jsem sundala celkem devět, obvykle dávám méně," přiznala Šormová, která musela mít váhu 52,2 kilo, se soupeřkou jdou takzvanou slámovou váhu.

Magdaléna Šormová a její boj v Kyjevě, kdy získala mistrovský pás v roce 2018.

Sobotnímu boji v kleci předcházela menší bitva s kily v koupelně. Naštěstí měla česká zápasnice podporu. „Se shazováním ve vaně mně pomáhal přítel Alan a chudák si se mnou docela užil. Poprvé jsem na něj ukázala prostředníček a celkově jsem nebyla úplně milá, takže trenér Dan Barták, který je se mnou v Kyjevě, může být rád, že to nespadlo na něj," přiznala s úsměvem už vyrovnaná a pravidelným tepem pulzující Šormová.

Pás šampionky organizace WWFC získala v červnu minulého roku v Kyjevě, když porazila v prvním kole Ukrajinku Světlanu Gotsykovou. „Takhle rychle jsem to opravdu nečekala," přiznala devětadvacetiletá Češka.

Teď je před ní další výzva. „Fyzička by neměla být problém, i když samozřejmě se mně nechce jít celých pět kol po pěti minutách. Nejsem zvyklá chodit ani ty tři, většinu zápasů jsem ukončila v prvním kole," řekla zápasnice Penta Gymu Praha a věří v pokračování této nastolené tradice.

Šormová odletěla ve čtvrtek na Ukrajinu bez zranění a čeká na ni soupeřka, která je typově Češce podobná. „Působí, že má dobry tlak na kleci, tak uvidíme zítra," dodala Šormová, kterou výhra může o něco přiblížit ještě k vyšším metám.

„Magda je dobře připravená a všichni doufáme, že udělá další krok, který by jí posunul ke kontraktu s větší organizací, možná UFC. Co se týče soupeřky, určitě jí není radno podceňovat, ne nadarmo si jí organizátoři vybrali do titulového zápasu. Spolu s trenérem postoje Zdenkem Bartošem jsme hledali, jak omezit její tlak v postoji a na kleci, kde využívá zkušenosti z juda," přidal komentář Barták.

Turnaj v Kyjevě startuje v 17 hodin SEČ.

Magda Šormová o UFC a obhajobě mistrovského pásu organizace WWFC.

