Boxera Chládka stále trápí zdraví, chce však bojovat o olympiádu

"To je jediná věc, která mě žene. Proč ještě boxuju. Chtěl bych se ještě jednou dostat na olympiádu," řekl ČTK Chládek, který se v roce 2012 představil na hrách v Londýně. "Bude to těžké, konkurence je velká, ale udělám pro to maximum," podotkl bronzový medailista z juniorského mistrovství světa před jedenácti lety.

Základem, aby se mohl představit na kvalifikačních turnajích v březnu a v květnu, je ale zlepšení jeho zdravotního stavu. "Nejhorší na tom je, že bych chtěl dokázat něco dalšího i sám sobě, ale bohužel zdraví mi to nepovolí. Snažím se připravit na nějaký vrchol, ale problémy s ramenem se mi pořád vracejí. Oddaloval jsem to, až jsme se stejně dostali k tomu, že jsem skončil u ortopeda, a uvidíme, jak to teď rozsekne. Zda bude operace, nebo ne," litoval Chládek.

Limituje ho artróza ramena. "Měl jsem i kortikoidy, obstřiky, vše se vrací. Konec klíčku oteče a pak večer ani nezvednu ruku," řekl Chládek, jenž letos zvládl z velkých akcí absolvovat pouze zápas v exhibiční duelu mezi výběry Evropy a Asie v únoru v Praze. "Pak jsem absolvoval několik soustředění, ale příprava nebyla stoprocentní. Akce jsme tak radši rušili," dodal Chládek.