Judisté přišli se svojí výzvou. Pulkrábek se šel klouzat

S všelijakými výzvami se v poslední době doslova roztrhl pytel. S jednou přišlo i české judo v čele s mistrem Evropy do 23 let z roku 2008, Pavlem Petřikovem mladším. Ten si pro své kolegy a fanoušky připravil klikovací výzvu, Judista David Pulkrábek si po jejím splnění dopřál ještě jednu, hodně netradiční...

Ale popořádku, do klikovací challenge, která má za cíl trochu rozpohybovat ty, kteří se v době karantény jen válí u Netflixu, se zapojila už pěkná řádka lidí, například čtyřnásobný mistr ČR v Takewondu Josef Petruška, judisté Jan Ječmínek, Jakub Holý, David Klammert, který se zapojil i přes to, že má tzv. day off, či právě Pulkrábek.

Ten přišel s ještě jednou výzvou. Jeho kroky zamířily do kuchyně, kde se chopil olivového oleje, ale nenechte se mýlit, nejde o žádnou kulinářskou show. Místo na pánev si olej nalil do dlaní a rozetřel po chodilech. Poté se opřel o kuchyňskou linku a začal běhat, jako kdyby byl na běžícím pásu. Jak sám říká, je to taková varianta pro ty případy, když venku není zrovna hezky.

Zřejmě se trochu nechal inspirovat od české herečky Nikol Štíbrové, dnes známé především z komického tria 3v1. Ta s podobným nápadem přišla před pár dny, jen místo oleje použila prostředek na mytí nádobí a vodu.

Přidá se k této výzvě i nejznámější český judista Lukáš Krpálek? Uvidíme. Zatím můžete tyto výzvy vyzkoušet i vy.