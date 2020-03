Jsme jeden národ, od slova náš rod, tak chci, abyste se na sebe dokázali dívat, přeje si Procházka

Místo tréninkových plánů, rozvrhů a limitů přidali sportovci do svého žargonu nové slovo. Šest písmen, které nyní ovlivňují celé Česko. Rouška. Nepatrná část každodenního vybavení, pokud vyjdeme ven. Nevelká, ale důležitá. "Všichni teď motivují a dodávají odvahu, ale je snad jasný, že tohle není třeba ani zdůrazňovat. Ano, přišla změna, ale tohle je v nás samotných, čelit překážkám a přizpůsobovat se a najít cestu. Nosit roušky, ohleduplnost a pomoc druhým, a hlavně dát smysl tomu času, co teď máme. Vítězství everyday. Do týdne uvidíme, jak se tomu bordelu u nás dařilo, pak s tím nějak naložíme,“ napsal na facebook zápasník MMA Jiří Procházka.