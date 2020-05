Divoch Tyson přiložil pod kotel. Jsem zpět, vzkázal

Během tří vteřin předvedl šest úderů. Nic víc, přesto třiapadesátiletý bývalý boxerský šampion šokoval. O pár dní později Mike Tyson přiložil pod kotel a poslal do světa šestkrát delší záznam ze svých tréninků. A výsledek opět stojí za to. Dostat od historicky nejmladšího krále těžké váhy políček? To nikdo nechce.

„Všechno je možné, když to děláte chytře. Buďte chytří," vzkázal na instagramu Tyson, který se po návratu k tréninku a srovnání stravy dostává do formy. „Jsem zpět," dodal na konci videa krátkou, ale jasnou větu.

Příští měsíc oslaví Tyson čtyřiapadesát let, videem škádlí fanoušky, boxery i promotéry. Není divu. Američan jako nejmladší boxer získal tituly těžké váhy organizací WBA, WBC a IBF najednou. WBC titul vyhrál, když mu bylo 20 let, 4 měsíce a 22 dní. Přejel Trevora Berbicka ve druhém kole. A tohle je fakt, který se nezapomíná. Pokud po více než třiceti letech pustí do světa podobné záběry, všichni zpozorní.

Iron Mike, Železný Mike, přezdívka, která zkrátka sedí. Když Američan oznámil, že by si dal pár exhibičních zápasů, přišel o pár dní později s podobným nápadem i Evander Holyfield, velký rival z minulého tisíciletí. I on by chtěl uskutečnit exhibice, a to z důvodu získání financí pro boj proti pandemii koronaviru.

A tak přichází na mysl otázka, může dojít na jejich třetí vzájemný duel? Rivalové se utkali poprvé v listopadu 1996 a Holyfield po technickém knokautu v 11. kole sebral Tysonovi titul organizace WBA. O sedm měsíců později se odehrál druhý duel, kde byl Tyson diskvalifikován, protože soupeři ukousl kus ucha.

„Potřeboval by šest měsíců, aby se vrátil a s kýmkoliv boxoval. Pracoval jsem se spoustou šampionů, ale Mike je na jiné úrovni, jeho myšlení je rozdílné. Vrátil se ke starým časům," citoval thesun.co.uk trenéra Rafaela Cordeira.