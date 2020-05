Zešílel? Šampion na ulici vypaloval koronavirus plamenometem. A sprostě řval

Na videu je vidět, jak pouští na ulici salvy z jakéhosi plamenometu, což doprovází i přes roušku dobře slyšitelným pokřikem „mamr*e" (motherfuc*er).

„Jsem připraven vypálit covid19... Tohle je dobré zařízení na zajištění sociálního distancu," napsal běloruský zápasník MMA.

Jeho nápad kvitoval v diskuzi i komentátor UFC John Gooden: „Tohle přesně na sociální distanc potřebuji."

Jiní se třeba pozastavovali nad tím, že bijec svoji exhibici s plamenometem neváhal předvést v relativní blízkosti benzinové pumpy.

Arlovski minulý týden na Floridě porazil Brazilce Philipeho Linse a poté na dálku vyzval na souboj legendárního boxera Mika Tysona, který se chystá na návrat do ringu.

„Tyson je legenda. Jeho plakát visí v mém pokoji. Nejsem připraven na plný souboj s ním podle boxerských pravidel. Ale pokud by to bylo jedno kolo box, pak další kolo MMA, tak by to určitě bylo možné," řekl serveru sports.ru.