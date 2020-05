Boss to trefil. Proč se UFC rozběhla jako první sport?

Návratem do Las Vegas budou pokračovat nejprestižnější boje v kleci, pod hlavičkou UFC. Velkohubý, ale také sakra dobrý. To je Dana White - muž, který sám řídí značku UFC a který divákům doručil jako první znovu profesionální sport. Ihned po největším zásahu pandemie ve Spojených státech.

A show must go on... Po třech turnajích na Floridě se vrací UFC do Las Vegas a prezident organizace si chválí, jak jeho plán funguje.

"Jsme opravdu první sport, který se vrátil. Velkou výhodou je, že hala Apex v Las Vegas je vlastně naší halou, takže můžu zaručit, že bezbečnější místo pro zápasy na světě nenajdete."

"Při následujících galavečerech budeme pracovat s polovičním týmem než je běžné při, všichni v hale samozřejmě budou testováni. Naše večery půjdou, tak jak je naplánováno," pokračuje výborný marketér White se svojí strategií.

"První večery na Floridě nás v tomto ohledu udělaly mnohem chytřejšími a efektivnijšími. Teď se vracíme domů a budeme to mít pod kontrolou," konstatuje zakladatel organizace, jehož další večer přijde na řadu už poslední květnový den.

White se připojil také tradičně s kontroverznějším vyjádřením. To když si lehce smlsnul na ostatních sportech. "Každý měl šanci, všechny sporty. Jenže většinu organizací řídí více vlastníků nebo různé federace, v nichž má každý jiné názory a představy. U nás jeden chlápek dělá všechna rozhodnutí a to jsem já," naznačuje šéf UFC možnou cestu pro další sportovní organizace...