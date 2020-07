Místo obhajoby zlata zůstává doma. Turnaje jsou v nedohlednu, smutní Krpálek

Proběhlo vám hlavou, že už jste měl být v Japonsku?

Už jsem si to uvědomoval dřív, měli jsme do Japonska letět dva týdny před zahájením na kemp v Oitě, po týdnu se přesunout do Tokia na závěrečné soustředění. Navíc sportovec, který se chystá na olympiádu, tím žije na sto procent během celé dvouleté kvalifikace. Ale musíme to brát sportovně a chystat se na olympiádu za rok, zdraví lidí je přednější.

O medaili jste se měl prát příští pátek. Co místo toho budete dělat?

Zatím úplně nevím. Teď nám končí přípravný kemp se Slováky, pak budeme mít ten týden trochu volnější.

Judistický mistr světa Lukáš Krpálek s manželkou Evou a Cenou Gutha-Jarkovského, kterou převzal v Praze za nejlepší výkon loňského roku podle sportovců.

Michaela Říhová, ČTK

Budete chtít do Japonska vyrazit na kemp, až to půjde?

Pokud to bude bezpečné, chtěl bych tam jet co nejdřív a připravovat se, i když zatím nevíme, na jaký turnaj. Pro nás je motivací listopadové mistrovství Evropy v Praze, tak doufám, že proběhne a aspoň jeden vrchol mít budeme.

S manželkou jste se byl podívat na turnaje tenistů, záviděl jste jim, že můžou hrát?

Pro mě bylo hezké aspoň vidět, že už se to rozbíhá a dají se takové turnaje uspořádat. Samozřejmě bych si hrozně přál, abychom mohli startovat i my, ale je to zatím v nedohlednu.

Máte v kalendáři nějaké turnaje, které by se mohly reálně konat?

Zatím je stanoveno, že do konce srpna je všechno zastavené a mělo by se to rozběhnout v září. Ale každým dnem by mělo padnout nové stanovisko, teď nevíme nic.

Judistický mistr světa Lukáš Krpálek (uprostřed) v Praze převzal Cenu Gutha-Jarkovského za nejlepší výkon loňského roku podle sportovců. Hlasování organizované Českým olympijským výborem ovládl podruhé.

Michaela Říhová, ČTK

Do Japonska často létáte, máte zprávy z dějiště olympiády?

Teď jsem si s nikým nepsal, naposledy před měsícem a půl. Ale co jsem slyšel, taky nemůžou trénovat, jak by měli. Snad budeme moct co nejdřív vlítnout do normálního života.

Máte obavy, zda se sezona vůbec rozběhne?

Jsem rád, že se teď můžeme připravovat se Slováky. Bylo na nich vidět, že byli dlouho zavření v posilovně, všichni extrémně zesílili. Tak doufám, že se to zase nerozjede a nespadneme do toho, že se nebudeme moct připravovat. Když sleduju vývoj, trochu se toho bojím. A pro nás vrcholové sportovce je to těžké, když jsme měsíc a půl nemohli spolu zápasit, hrozně mi to chybělo a neumím si představit, že by to mělo přijít znova.

Lukáš Krpálek si při předávání ceny Jiřího Gutha-Jarkovského zazpíval s Olgou Lounovou.

ČOV/Barbora Reichová

Dají se při tak kontaktním sportu jako je judo dodržovat nějaká hygienická opatření?

Úplně ne. Samozřejmě se snažíme všechno víc dezinfikovat, ale že bychom se prali v roušce? To určitě nejde...

Jsou po období karantény pro vás složitější odjezdy od rodiny na přípravné kempy?

Určitě jsou teď horší. I když jsme jeli na soustředění na kolech, mně se jelo hůř a děti to taky nesly hůř. Každý den jsme si volali, ale bylo to takové smutnější, zvykli jsme si na sebe.