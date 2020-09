Boxerka Bytyqi se nakonec v pátek utká se Slovenkou Ferencziovou

"Řešili jsme to delší dobu. Maďarka měla problém a manažerem, který jí nechtěl dát povolení k zápasu, ale hlavně by musela mít tři koronatesty. Jeden před zápasem a dva po návratu domů, takže jsme se radši rozhodli pro slovenskou soupeřku, která potřebuje jen jeden," řekl ČTK trenér a organizátor akce Lukáš Konečný.

Čtyřiadvacetiletá Bytyqi nastoupí proti Ferencziové podruhé, v lednu 2016 ji porazila v Berlíně jednoznačně na body. "Tentokráte budou boxovat ve vyšší váze. Hlavní ale je, že může Fabča po dlouhé době boxovat a ověří si svoji formu. A zároveň si ověří, zda se zlepšila, nebo ne. Doufám, že to bude jasná výhra, a byl bych rád, kdyby to byla výhra před limitem. Fabiána je favoritka, ale uvidíme v ringu. Úplně jednoduché to nebude," uvedl Konečný.

Zdravotní problémy Slováka Matúše Babiaka změnily i složení hlavního titulového zápasu o pás šampiona České unie boxerů profesionálů v kategorii do 72,5 kg. Viktor Agateljan se tak nakonec utká s Tomášem Bezvodou. "Babiak má prý něco s ploténkami, takže v pátek zápas zrušil. Věřím ale, že i s Bezvodou to bude zajímavý zápas. Může to skončit na obě strany," řekl Konečný.

Galavečer i s fanoušky

Galavečer se uskuteční ve Sportovním centru Sluneta a sledovat by jej mělo 750 diváků. Konečný si ve středu po zveřejnění aktuálních bezpečnostních omezení oddechl, že nemusí akci pořádat bez fanoušků.

"V úterý to vypadalo, že budu mít velký problém a budu muset vracet lidem vstupné, protože hrozilo, že by diváci na akce v halách neměli přístup. Byl jsem trošičku na zhroucení, ale naštěstí to dopadlo dobře," dodal Konečný.