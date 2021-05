Výjimečná cesta českých bojovníků do USA. Představí se na dvou mega akcích

Připíše si české MMA v květnu v Las Vegas druhé vítězství? Den po návratu Jiřího Procházky do zámoří odletěl David Dvořák. Ke svému třetímu duelu v UFC nastoupí ve městě hazardu 22. května. Do Ameriky se jeho tým vydal s velkým předstihem. Už tuto sobotu tam má totiž boxerský zápas i jeho trenér Jan Maršálek. „Nálada je skvělá, všichni se těšíme. Nervóznější je asi teď Honza, protože je na dietě a shazuje. Já jsem v pohodě, ještě nehubnu,“ prozradil Dvořák. Více už v našem videu.

Jan Maršálek nastoupí do ringu na galavečeru Matchroom Boxing, kde bude hlavním duelem Canelo Alvarez vs. Billy Joe Saunders. Tato světová extra třída půjde o tituly WBC, WBO a WBA v super střední váze. Jeho protivníkem bude Kelvin Davis, který je, stejně jako Tyson Fury, členem stáje MTK Global Boxing. Zápas je vypsán na čtyři kola po třech minutách.

„Box už beru spíš jako koníček, neživím se tím. Zápas v Americe byl to, co mi ještě chybělo. Chtěl jsem to zkusit. Bude to krásná tečka za tím, co jsem v boxu dělal. Myslím, že v tom už pak nebudu pokračovat," říká trenér a boxer v jednom.

Osm vítězství a dvě prohry, taková je jeho boxerská bilance. Teď ho čeká zápas před kulisou, jakou ještě nezažil. Na galavečer v Dallasu může přijít 60 až 80 tisíc diváků. „Zatím jsem měl maximum tak 1000 lidí na boxu a 3000 v MMA. Ale problém mi to nedělá, zvládnu to," je přesvědčený Maršálek, který bude v utkání favoritem.

Hned po akci v Dallasu se tým Davida Dvořáka přesune do Los Angeles. Na finální přípravu před zápasem s Brazilcem Raulianem Paivou. Pak už jen přejezd do Las Vegas. Dějiště bitvy v UFC. „Paiva se vrací skoro po roce, takže se nedá spoléhat na nic z toho, co v předchozích zápasech dělal. Já se ale nesmím soustředit na soupeře, ale na to, co mám jet já. Abych nedělal chyby, které jsem dřív dělal," zdůrazňuje osmadvacetiletý zápasník.

V UFC má na kontě dvě vítězství, obě na body. Teď už by rád soupeře ukončil před limitem. „Ale nebudu se na to upínat. Jedeme prostě vyhrát za každou cenu, jakýmkoliv způsobem. Máme jasnou strategii, podle které pojedu," ví Dvořák.

Před cestou do zámoří ho navnadil i Jiří Procházka. Právě v Las Vegas poslal KO loktem k zemi Dominicka Reyese. „Je to masakr, co předvádí. Kluk z jiné planety. Je to skvělej úspěch. Udělalo mi to hroznou radost. Člověka to víc motivuje. Díky tomu se ještě víc těším na svůj zápas."