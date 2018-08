Vítěz Tour de France si pochvaluje pobyt v léčebně

"Už teď se cítím mnohem lépe. Cítím se tady v bezpečí a mohu se tak věnovat pouze sám sobě. Musím také podstoupit pravidelné testy na alkohol. Ráno a večer mi berou moč a krev," řekl v telefonickém rozhovoru pro deník Bild čtyřiačtyřicetiletý Ullrich.

Olympijský šampion z roku 2000 má také povoleno telefonovat třem synům, kteří žijí u matky. "Děti jsou moje medicína," uvedl Ullrich, podle něhož právě rozchod s manželkou, kvůli němuž od Velikonoc syny neviděl, přispěl k problémům s drogami a alkoholem.

Dostával záchvaty vzteku

"Když problémy se Sarou na jaře začaly a já děti několik týdnů neviděl ani s nimi nemluvil, dostával jsem záchvaty vzteku. Občas jsem rozbil televizi nebo vytrhl ze stropu boxovací pytel. Začal jsem brát kokain a amfetamin. Ale když mám děti, drogy nepotřebuji," prohlásil.

Ullrich se po odloučení od dětí dostal do problémů se zákonem nejprve na Mallorce, kde byl začátkem srpna zadržen za násilné vniknutí do domu svého krajana, herce Tila Schweigera. Po návratu do Německa se však bývalý cyklista dostal do konfliktu s prostitutkou, kterou napadl. Ullricha pod vlivem drog a alkoholu musela zpacifikovat policie.