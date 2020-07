Cink rozdrtil soupeře, má čtvrtý titul a říká: Zrušení nominace pro Tokio mě nakoplo

Čtvrtý český titul do sbírky přidal v sobotu v Peci pod Sněžkou Ondřej Cink, biker týmu Kross racing. Mistrovství horských kol v cross country ovládl s naprostým přehledem. „Zdravě mě naštvalo zrušení předběžné nominace na olympijské hry do Tokia," vykládal rodák z Rokycan, který cílem projel s úsměvem a velkým náskokem.

Čekal jste, že budete tak suverénní a soupeře jednoznačně porazíte?

Myslím, že jsem přijel dobře připravený. Po startu jsem sice do terénu najížděl druhý, ale jakmile se přejelo na asfaltovou pasáž, na nic jsem nečekal a tvrdě atakoval. Odjel jsem prakticky ihned a náskok jen navyšoval. Jel jsem na maximum od začátku, protože na světových pohárech se přesně takovým způsobem závodí. Jede se naplno od startu do cíle. Je potřeba daný způsob závodění natrénovat.

Poslední dvě kola jste na trati působil velice uvolněně, cílem jste projížděl s úsměvem. Až se mohlo zdát, že vás závod vůbec nebolel a nestál mnoho sil?

Ale stál. Šest z osmi okruhů jsem určitě jel na maximální výkon. Honza Škarnitzl, který jel druhý, to na trati jako je ta v Peci umí, tudíž jsem nechtěl nic podcenit. V závěru jsem si už pozici jen hlídal. Nechtěl jsem riskovat, že udělám defekt nebo spadnu.

Berete zisk titulu i jako pomyslné zadostiučinění poté, co byla zrušena předběžná olympijská nominace a o pozici jedničky pro Tokio musíte bojovat od nuly?

Ano. Zdravě mě to naštvalo a nakoplo. Doufám, že se odjedou alespoň dva závody světového poháru v Novém Městě na Moravě, kde bych rád atakoval stupně vítězů vyjel si tak ještě letos nominaci.

Po triumfech v letech 2013, 2015 a 2019 se jedná o váš čtvrtý titul. Máte v plánu atakovat rekordmana Jaroslava Kulhavého, který má sedm prvenství?

Je to meta, o níž sním. A myslím, že nejde o nereálný cíl. Jsem za čtvrtý titul moc rád. Nebylo pro mě jednoduché celé období koronakrize zvládnout. Dva tři měsíce po přerušení sezony jsem situaci dával bez problémů, ale pak na mě všechno padlo psychicky. Ztratil jsem motivaci, špatně se mi trénovalo. Ale jakmile se rozjely alespoň domácí závody, tak jsem získal motivaci zpět.

Jak moc vás štve, že kromě domácích závodů nemůžete skvělou formu ukázat?

Hodně. Je to škoda, že se kvůli pandemii koronaviru nemůže ve světě závodit. Ale jde o realitu. Teď pojedu Kolo pro život v Berouně, pak zkusím domácí šampionát v maratonu. Nijak extra jsem se na to v přípravě nezaměřil, tak uvidíme, jak vše dopadne. Rozhodně nemám v plánu cestovat za závody do ciziny. Zatím se stejně zdá, že zahraniční závodníci budou jezdit spíše k nám. Takže konkurence na Českém poháru, který letos zřejmě absolvuji kompletní, bude super.