Kreuziger pomohl Yatesovi vyhrát královskou etapu Paříž-Nice

Kreuziger v závěru etapy v kopci roztrhal početnou vedoucí skupinu, čehož využil Yates a dojel si pro vítězství s náskokem osmi sekund před Belgičanem Dylanem Teunsem a třetím Ionem Izagirrem.

"Simon se cítil skvěle, jel jsem mu tempo, chtěli jsme to zkusit, on to pak skvěle využil. Doufali jsme, že se povede etapa, ale že bude i ve žlutém...," uvedl spokojený Kreuziger, který dokončil 175 kilometrů dlouhý úsek na 14. místě s odstupem 1:36 minuty na Yatese.

"Určitě nás čeká zítra těžký den. Pokusíme se to udržet až do konce. Paříž-Nice je velký závod a byl by to velký úspěch pro celý tým i pro Simona, a když bych na tom mohl mít zásluhu, tak by mě to hodně potěšilo," řekl český cyklista, který si v celkovém pořadí polepšil na 13. místo.

"Od začátku to byla složitá etapa, ale týmoví kolegové mi hodně pomohli a díky nim jsem měl ke konci dost sil. S Romanem jsme se rozhodli za to vzít a mně se povedlo ujet," pochvaloval si Yates. "Zítra to bude hodně těsné. Bratři Izagirreové jedou výborně," dodal.