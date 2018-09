Ve formě hrající DeChambeau vyhrál další turnaj PGA Tour

Ve formě hrající americký golfista Bryson DeChambeau vyhrál na okruhu PGA podruhé v řadě. Po triumfu v Paramusu nenašel přemožitele ani v Nortonu u Bostonu a má jisté, že půjde z prvního místa do finále play off FedEx Cupu, jehož vítěz získává odměnu deset miliónů dolarů.

DeChambeau, mezi golfisty přezdívaný jako Šílený vědec, dokončil turnaj Dell Technologies Championship se skóre -16 a s náskokem dvou ran před olympijským vítězem Justinem Rosem z Anglie. Ve světovém žebříčku se posune na sedmé místo a nejspíš dostane divokou kartu do týmu USA pro Ryder Cup.

"Zdobí mě vyrovnanost, ta hraje z mého pohledu velkou roli. Dokázal jsem udržet dobré nastavení z minulého týdne a znovu hrát jistě přesvědčivě," řekl DeChambeau, který má všechna železa netradičně stejně dlouhá. Letos už vyhrál tři tituly na PGA jako jeho krajané Justin Thomas, Bubba Watson a Dustin Johnson.

Čtyřiadvacetiletý DeChambeau je teprve druhým hráčem v historii FedEx Cup, který vyhrál první dva turnaje play off. Před deseti lety se to povedlo Vijayi Singhovi z Fidži. Američan má už nyní jistotu, že bez ohledu na výsledky turnaje tento týden ve Philadelphii pojede do finále v Atlantě z prvního místa.

"Když vydržím hrát stejná čísla a především předvádět správné údery ve správnou chvíli, tak můžu ukázat ještě víc než teď. Budu těžko k poražení," řekl sebevědomě DeChambeau. Finálové kolo v Nortonu mu dalo zapravdu. Zprvu vyrovnanému poli ukázal záda - třemi birdie na konci úvodní devítky získal náskok čtyř ran. Zaváhal sice na třináctce, ale po birdie na patnáctce už kolo jistě dohrál.

Dotáhnout se na něj nedokázalo žádné z velkých jmén. V závěru pokazili nadějně rozjeté kolo Rory McIlroy ze Severního Irska i Američan Tiger Woods.